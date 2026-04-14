제빵기업 고려당과 협업해 15일 첫선 당도 36% 낮춘 단팥빵, 무설탕·무버터 통밀브레드 롯데百(본점)·신세계百(강남점) 고려당 매장서 판매

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 ‘건강도시 서울’ 정책과 연계한 서울형 먹거리 굿즈 ‘서울빵’ 2종을 출시한다.

서울시는 80년 전통 제빵기업 고려당이 협업한 ‘서울 단팥빵’과 ‘서울 통밀브레드’가 15일 첫선을 보인다고 14일 밝혔다.

고려당은 1945년 서울 종로에서 시작된 토종 제빵 브랜드로 단팥빵과 소보로빵 등 전통 제품을 기반으로 오랜 기간 품질 신뢰도와 대중성을 지켜오고 있다.

서울빵의 핵심은 ‘서울의 건강한 맛’이다. 저당·건강식 소비 흐름을 반영해 서울의 브랜드를 일상 먹거리로 확장하고 시민들의 건강한 식문화 확산을 돕는다.

서울 단팥빵은 발효 공정을 적용해 풍미를 살리면서도 단팥소 당도를 기존 55%에서 35%(기존 대비 당도 36%↓)로 낮춘 것이 특징이다. 서울 통밀브레드는 설탕과 버터를 넣지 않아 부담 없이 즐길 수 있도록 만들었다.

제품 디자인에는 광화문, 동대문디자인플라자(DDP), 남산타워 등 서울의 주요 랜드마크 이미지를 시각화해 감성을 더했다.

시는 서울 단팥빵과 서울 통밀브레드 외에도 카스텔라, 마들렌, 쌀꽈배기, 쿠키·양갱 세트를 5월 말부터 순차 출시해 서울의 건강한 맛을 알릴 계획이다.

이번에 출시된 서울빵은 롯데백화점 본점과 신세계백화점 강남점 등 서울 소재 고려당 2개 매장에서 판매한다. 2026년 하반기부터는 편의점·면세점 등으로 유통 채널을 확대할 예정이다.

한편 서울의 건강한 먹거리 굿즈는 해외 관광객에게 큰 호응을 얻고 있다. 앞서 건강한 라면 콘셉트의 건면으로 출시된 ‘서울라면’은 19개국에 수출되며 성과를 거둔 바 있다.

민수홍 서울시 홍보기획관은 “이번 협업은 라면에서 빵까지 누구나 쉽게 접하는 식품에서 건강한 선택지를 넓혀가기 위한 새로운 시도”라며 “앞으로도 민간과 협력을 통해 건강한 소비문화를 시민 일상 속으로 확산해 나가겠다”고 말했다.