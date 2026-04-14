[헤럴드경제=이명수 기자] 포천의 한 상가 건물에서 발생한 화재를 인근에서 저녁 식사 중이던 우체국 집배원 3명이 소화기로 초기 진압해 대형 피해를 막은 것으로 나타났다.

14일 뉴시스에 따르면, 포천우체국 소속 양재구·이효득·윤광묵 집배원이 화재 현장에서 위험을 무릅쓰고 초동 진압에 나서 인명 피해를 막았다.

지난 2일 오후 7시 30분경 포천의 한 상가 건물 분리수거장에서 불이 났다. 해당 건물은 1층 상가와 2~4층 주거시설이 함께 있는 구조로, 불길이 위층으로 번질 경우 인명 피해로 이어질 수 있는 상황이었다.

인근 식당에서 식사 중이던 세 집배원은 폭발음과 함께 불길이 커지는 것을 목격하고 즉시 119에 신고한 뒤 소화기를 들고 화재 진압에 나섰다. 이들은 소화기 약 15대를 사용해 소방차가 도착하기 전까지 초동 대응을 했다. 이후 출동한 소방당국이 화재를 완전히 진압했으며 인명 피해는 발생하지 않았다.

이들의 선행은 화재가 발생한 식당 업주가 지난 7일 국민신문고 ‘칭찬합니다’ 코너에 감사의 글을 올리면서 알려졌다. 업주는 “폭발음이 계속되는 위험한 상황에서도 불길 확산 저지를 위해 사력을 다해 주신 우체국 영웅들의 선행을 격려해 달라”고 전했다.

김꽃마음 경인지방우정청장은 “근무 시간이 끝난 이후임에도 화재 현장을 발견하고 즉각 대처에 나선 집배원의 책임감이 큰 피해를 막았다”며 “우편물을 전하는 본연의 역할을 넘어 이웃의 위급한 순간을 살핀 사명감이 돋보인 사례”라고 집배원들의 선행을 칭찬했다.