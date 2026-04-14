유심 업데이트 9만5986건·교체 8만5023건 울릉도 등 도서 지역 대응…고객 불편 최소화

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스는 지난 13일 유심(USIM) 업데이트 및 무료 교체 첫날 실적이 총 18만1009건으로 집계됐다고 14일 밝혔다. 유심 업데이트 9만5986건, 유심 교체 8만5023건 등이다.

LG유플러스는 전 고객을 대상으로 유심 업데이트 및 무료 교체를 순차 진행하고 있다. 유심 업데이트가 가능한 고객은 유플러스원(U+one) 앱과 홈페이지를 통해 직접 조치할 수 있다. 매장에서 유심 업데이트 또는 유심 교체를 원하는 고객은 사전 예약 후 방문해 조치를 받고 있다.

특히 경상북도 울릉군 등 도서 지역을 포함해, 전국 현장에서 고령층과 군 장병 등이 유심 업데이트 및 교체를 받을 수 있도록 지원하고 있다.

아울러 홍범식 LG유플러스 대표도 서울 종로3가역 직영점과 종각역 파트너사 매장을 방문해, 유심 업데이트 및 무료 교체 현장을 점검했다. 또 고객의 불편 사항이 없도록 운영해달라고 임직원에게 당부했다. 앞으로도 LG유플러스는 유심 업데이트·교체 실적, 주요 운영 현황 등을 점검할 계획이다.

이재원 LG유플러스 Consumer부문장은 “유심 업데이트와 무료 교체가 보다 원활하게 이뤄질 수 있도록 예약 기반 운영과 현장 대응을 병행하고 있다”며 “운영 첫날에는 일시 지연 현상이 있었지만 용량 증설 등 추가 작업을 통해 서비스를 안정화하고, 고객 불편을 최소화하면서 보다 강화된 보안 체계를 차질 없이 적용해 나가겠다”고 말했다.