마크롱 대통령도 찾아, 전세계 3번째 해외 분관 63빌딩 정상운영하며 리모델링, 기술력 입증

[헤럴드경제=서정은 기자] 쌍용건설이 6월 정식 개장을 앞두고 있는 ‘퐁피두센터 한화’ 프로젝트를 최근 준공했다고 14일 밝혔다. ‘퐁피두센터 한화’는 프랑스 파리에 위치한 현대미술관 ‘퐁피두센터’의 해외 분관이다.

서울 여의도 63빌딩 별관 및 지하를 리모델링하는 ‘퐁피두센터 한화’ 프로젝트는 지하 3층~지상 4층, 연면적 약 3만1152㎡ 규모에 달한다. 한화생명과 한화문화재단이 발주했고, 쌍용건설은 2024년 착공해 올해 2월 준공했다.

‘퐁피두센터 한화’는 스페인 말라가, 중국 상하이에 이어 전 세계에서 세번째로 건설되는 퐁피두센터의 해외 분관으로 서울 도심에서 피카소·샤갈·미로 등 20세기 거장들의 작품을 소개하는 국내 최초 유럽 공공미술관 플랫폼이다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 지난 3일 국빈 방한 중 현장을 방문하면서 글로벌 문화 협력의 상징적 사례로도 주목받았다.

해당 프로젝트는 63빌딩의 정상적인 운영을 유지하는 조건에서 철거, 구조보강, 전시공간 조성을 동시에 수행해야 하는 복합 고난도 리모델링 사업이다. 특히 40년 이상 경과된 기존 구조체의 안전성 확보를 위해 특허공법인 강봉보강공법(MPT, Metro Post Tension)을 적용, 구조 내력을 효과적으로 증대시켰고 철거 과정에서 발생하는 구조 변화에 대한 보강 방안을 실시간 수립해 시공 안정성을 확보했다.

외장 공사에서는 전통 기와의 곡선을 현대적으로 재해석한 백색 곡면유리를 적용하고, 한 장당 폭 1.3미터(m), 높이 6m, 무게 약 880kg 에 이르는 대형 유리를 정밀 시공했다.

쌍용건설은 리모델링에서 고난도 문화시설의 특화 외장과 정밀 기계설비(MEP) 시공에 빌딩정보모델링(BIM) 및 레이저 스캐닝 기반의 디지털 트윈 관리를 적용하며 차별화된 기술 역량을 입증했다. 이를 통해 확보한 독보적인 스마트 건설 경쟁력을 바탕으로 국내외 복합문화시설 수주를 강화할 계획이다.