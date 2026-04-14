[헤럴드경제=최원혁 기자] 개그맨 박명수가 씨피엔터테인먼트와 손을 잡고 새로운 도약을 예고했다.

14일 소속사 씨피엔터테인먼트는 전속계약 체결을 공식화하며 “대한민국 예능사의 산증인이자 베테랑인 박명수가 시대를 아우르는 엔터테이너로서 더 큰 사랑을 받을 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

박명수는 “씨피엔터테인먼트와 함께하게 되어 매우 기쁘고 설렌다”며 “든든한 파트너와 함께 열어갈 저의 인생 3막에 많은 관심과 애정으로 지켜봐 주셨으면 좋겠다”고 소감을 밝혔다.

1993년 MBC 공채 개그맨으로 데뷔한 박명수는 ‘호통 개그’의 창시자이자 MC, 가수, DJ, 유튜버 등 전방위 활약을 펼치며 독보적인 영역을 구축해 온 엔터테이너다.

국민 예능 MBC ‘무한도전’을 통해 ‘거성’을 포함한 다채로운 캐릭터로 큰 사랑을 받으며 지난 2007년과 2012년 ‘MBC 방송연예대상’ 대상을 거머쥐었다. 또 10년째 ‘박명수의 라디오쇼’를 진행하며 대한민국 대표 라디오 DJ로서의 위상 또한 공고히 하고 있다.

이와 함께 박명수는 최근 활동 영역을 넓혀 약 171만명의 구독자를 보유한 ‘할명수’ 채널을 통해 인터뷰, 먹방, 콩트, 일상 등의 콘텐츠로 MZ세대의 아이콘으로 자리매김했다.

한편 쿠팡 자회사 씨피엔터테인먼트는 2023년 설립 이후 콘텐츠 제작과 탤런트 매니지먼트 분야로 활동을 넓혀왔다. 신동엽, 이수지, 지예은, 김규원에 이어 최근 강남을 영입하며 탄탄한 아티스트 라인업을 구축했으며 주요 제작 작품으로는 쿠팡플레이 간판 시리즈 ‘직장인들’ 등이 있다.