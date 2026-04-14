[헤럴드경제=채상우 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 맥도날드 배달원에게 팁으로 100달러(약 15만원)을 건네며 자신의 ‘팁 비과세’ 정책을 홍보했다.

13일(현지 시각) AP통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실로 맥도날드를 배달시켰다. 그는 배달 기사 샤론 시먼스에게 100달러의 팁을 건넸다.

트럼프 대통령은 집무실 밖에서 기다리던 기자단을 가리키며 시먼스에게 간단한 기자회견을 제안했다. 이어 기자들과 호르무즈 해협 봉쇄, 교황과의 갈등 등에 대한 질의응답을 주고받은 뒤 옆에 서 있던 시먼스에게 말을 걸었다.

시먼스는 “팁 비과세는 내가 벌고 마땅히 받아야 할 팁을 더 많이 유지할 수 있게 해준다”고 팁 비과세 정책을 환영했다. 그는 팁 비과세로 1만1000달러를 더 벌게 됐으며, 남편이 암 투병 중인 상황에서 이 돈이 매우 중요했다고 밝혔다.

팁 비과세는 트럼프 대통령이 자신의 치적으로 홍보하는 정책 중 하나다. 미국 서비스업 종사자들은 손님이 주는 팁을 주 수입원으로 삼는 경우가 많은데, 팁 수입에 일정 한도까지 소득세를 부과하지 않게 했다.

트럼프 대통령은 배달 음식을 받기 위해 나오면서 취재진을 향해 연출된 것이 아니라고 했으나, 자신의 정책을 지지하는 배달 기사와 즉석 기자회견을 하고, 팁 비과세 관련 얘기를 하러 왔다는 시먼스의 발언으로 볼 때 사전에 기획된 것으로 보인다.

AP는 백악관 경내에 들어가는 것조차 사전 허가를 받고 보안 검색대를 통과해야 하는데 대통령 가까이 다가가는 것은 추가적인 보안 검색과 신원 조사 없이는 불가능했다고 짚었다. 트럼프 대통령은 2024년 대선 유세 기간에도 펜실베이니아주의 맥도날드에서 감자튀김을 만들고 드라이브스루에서 주문받은 적 있다.