[헤럴드경제=최원혁 기자] 남매 듀오 ‘악뮤(AKMU)’가 소속사였던 YG엔터테인먼트를 떠나게 된 이유를 밝혔다.

13일 유튜브 채널 ‘침착맨’에는 최근 정규 4집 ‘개화(開花)’를 발매한 악뮤 이찬혁, 이수현이 출연해 근황을 전했다.

이날 침착맨은 “두 분은 그사이에 소속사도 달라졌다. 독립하신 이유가 있냐”고 묻자 이찬혁이 “때가 됐다”고 말했다.

이에 침착맨은 “배신할 때가 됐다?”고 농담조로 되물었고 이찬혁이 곤란해하자 “그럼 졸업이라고 하자”라고 정정했다.

이찬혁은 “저희가 재계약을 한 번 하기는 했는데 엄청 많은 걸 배웠다. 배우는 와중에 저의 프로듀싱 범위가 너무 커지다 보니까 제 색깔이라는 게 되게 커지게 된 거다”며 “제가 원하는 게 너무 디테일해지다 보니까 회사의 색깔과 약간 분리되는 지점이 또 있는 거다. 근데 그거를 회사도 알고 저도 알고 그렇게 또 몇 년을 같이 활동하면서 서로 알게 된 거다”고 설명했다.

특히 이찬혁은 “회사에서도 ‘악뮤는 이제 혼자서도 잘할 것 같다’며 응원해 줬다”며 “배신과는 정반대”라고 강조했다.

한편 악뮤는 지난해 12월 12년간 몸담은 YG엔터테인먼트와 결별한 이후 ‘영감의 샘터’를 설립했고 지난 7일 정규 4집 발매했다.