“레토릭 전쟁 그만하고 실체적인 토론해야”

“정 후보, 대통령 만나 재건축 대출 풀어 달라해야”

오세훈 서울시장이 13일 공공재개발 추진 중인 서울 마포구 아현1구역 현장을 방문, 서울형 공공참여 주택사업 추진 방안을 발표하고 있다. [연합]
오세훈 서울시장이 13일 공공재개발 추진 중인 서울 마포구 아현1구역 현장을 방문, 서울형 공공참여 주택사업 추진 방안을 발표하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장은 14일 “(정원호 더불어민주당 서울시장 후보가)‘용두사미다’이렇게 공격하시면 저는 ‘정 후보는 과대 포장이다’ 이렇게 공격할 수 있다”고 말했다.

오 시장은 이날 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 “정 후보 물론 일 잘하셨다. 잘하셨는데, 적어도 시장, 구청장을 10년씩 한 사람끼리의 대결이라면 레토릭 전쟁은 그만하고 실체적인 토론이 이뤄졌으면 한다”며 이같이 말했다.

그는 “‘시·구정 어떻게 했느냐, 90몇점 받았다’ 이걸로 시작했다. 이재명 대통령이 그거 칭찬했다”며 “ 바로 옆에 광진구 구청장님은 90 몇점으로 정원오 구청장 보다 더 높다”고 꼬집었다.

오 시장은 정 후보가 재건축·재개발에 속도를 내겠다고 밝힌 데 대해선 “정 후보가 진심을 입증하려면 빨리 대통령을 만나 대출 제한을 풀어달라고 하는 게 정상”이라며 “(정부가) 10·15 대책을 내놓으며 토지거래허가구역 투기과열지구로 묶어 대출 제한이 걸렸다. 잘 진행되던 재건축·재개발 현장이 이주해야 허물고 새로 짓는데 이주를 못 해 ‘올스톱’ 돼 있다”고 말했다.

오 시장은 정 후보가 시장으로 당선된 뒤 한강버스 운항을 일단 멈추겠다고 밝힌 것에 대해선 “지난 4년 동안 지켜봤던 정 후보의 스탠스는 아니다”고 말했다. 그는 “최근에 한 두 달 전에 템스하고 뉴욕의 허드슨강에서 배 사업하는 사람들, 실무 전문가들을 불러서 이야기를 들었다. (한강버스를) 너무 부러워하더라”며 “(그 사람들이) ‘우리나라는 배 기다리는 사람들이 추위, 더위에 노출돼 있는데 한국은 선착장에 냉난방이 돼 있고 거기에 식음료 사업을 넣어서 수지 균형을 맞춰 놨다’고 하더라”고 말했다.

오 시장은 “민주당 경선 후보와 (국민의힘의) 윤희숙 의원님까지 같이 합세를 해서 이걸 없애야 된다고 하는데 그거는 신중하지 못하다”고 말했다. 이어 “저는 이렇게 얘기하시는 게 맞다고 생각한다. ‘작년 9월부터 운항을 시작했으니까, 1년은 지나봐야 기후 조건, 지형 요건에 대한 실험이 끝난다. 그 시행착오를 바탕으로 해서 무엇을 보완해야 될지를 보고 중점을 대중교통으로 갈지 관광용으로 갈지, 요금을 올리지 말지, 그런 점을 집중적으로 검토해서 최종 결론을 올 가을쯤 내겠다’ 이게 아마 일을 해본 사람의 정상적인 판단력이라고 저는 생각한다”고 했다.

오 시장은 지방선거를 50여일 앞둔 상태에서 장동혁 국민의힘 대표가 1주일 일정으로 미국을 방문한 데 대한 질문에는 “기존 정치 문법은 아니다. 한참 중요한 시기에”라며 통상적 정치 인식과는 거리가 있다는 점을 짚었다. 당 안팎에서도 명분이 없고, 시점이 부적절하다는 지적이 나오는 상태다.

그러면서 “이런 시점에 5박 7일을 간 것은 성과가 말해줄 것이다. 이 중차대한 시기에 미국까지 가서 뭔가 눈에 보이는 성과가 없다면 비판받아 마땅한 결과가 될 것”이라고 지적했다.

또 “장 대표는 어차피 이번 선거가 끝나면 책임져야 할 것”이라며 “(책임지지 않고) 버틸 수 있는 상황은 이미 지나갔다”고 말했다.

오 시장은 “이번 선거에서 (더불어민주당에) 서울시장 자리를 내놓게 되면 완전히 독주 체제로 들어가게 될 것”이라며 “정권 견제의 최소한의 교두보가 확보돼야 한다”고 말했다.

오 시장은 “이재명 정부가 폭주하고 있다. 사법부는 이미 손안의 공깃돌같이 느끼는 것 같다. 민주주의가 무너지고 있다”며 “(이재명 대통령 측근으로 꼽히는) 김용 (전 민주연구원 부원장의 국회의원 보궐선거) 출마 고려에 무게가 실리는 것을 보며 ‘이 정권이 드디어 이제 오만해지기 시작했구나’ 했다”고 말했다.

그러면서 “폭주 기관차가 될 수 있는 상황에서 초기에 지방선거에서 제어하지 않으면 안 되겠다는 생각을 절실하게 하게 된다”고 강조했다.

오 시장은 “만약 (민주당이) 지방선거에서 완승하면 폭주 기관차가 견제 없이 폭주할 것”이라며 “국민 여러분께서는 그 점에 착안해 최소한 견제의 힘은 남겨달라”고 말했다.


cook@heraldcorp.com