[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북 영주시는 행정안전부가 주관하는 ‘2026년 청년마을 만들기 지원사업’ 공모에 ㈜클라우드컬처스(대표 조국원)의 ‘소백산예술촌’이 최종 선정됐다고 14일 밝혔다.

이번 사업 선정으로 영주시는 2026년부터 2028년까지 3년간 총 6억원(연 2억원)의 국비를 지원받아 청년 주도의 지역 정착 프로그램과 문화·일자리 모델을 본격 추진한다.

‘청년마을 만들기 지원사업’은 지역 청년 유출을 막고 외지 청년의 유입과 정착을 지원하기 위한 사업으로, 청년과 지역이 함께 성장할 수 있는 기반 조성에 중점을 두고 있다.

영주시는 이산면 용상리에 폐교된 초등학교를 활용한 문화예술 공간인 ‘소백산예술촌’을 중심으로 청년 예술가와 창작자들이 활동할 수 있는 거점을 구축한다.

사업은 청년들의 지역 정주와 활동을 지원하기 위해 단계적으로 운영된다. 1년차에는‘살 수 있게 해Dream’,‘우리 동네 예술보급소‘,‘상상의 공간-블랙박스’,‘낭만주의 페스티벌‘,‘예술촌 사람들’ 등 다양한 프로그램이 추진될 예정이다.

특히 ‘살 수 있게 해Dream’ 프로그램을 통해 청년 예술가들이 지역에 머물며 지역을 소재로 한 창작 콘텐츠를 제작하고 ‘우리 동네 예술보급소’를 통해 지역민 대상 교육과 공연을 운영함으로써 문화예술 향유 기회를 확대할 계획이다.

엄태현 영주시장 권한대행은 “이번 공모 선정은 영주시가 청년과 함께 성장하는 도시로 나아가는 중요한 계기가 될 것”이라며 “청년들이 지역에서 꿈을 실현하고 안정적으로 정착할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.