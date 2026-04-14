[헤럴드경제=최원혁 기자] 지하철에서 임산부 배려석 양보를 부탁하자 승객이 이를 거절하며 욕설까지 했다는 사연이 전해졌다.

13일 SBS ‘뉴스헌터스’에 따르면 지난 2일 오후 3시께 임신 4개월 차 A씨는 서울 지하철 1호선 열차에 탔다가 이 같은 일을 당했다.

당시 열차는 만석이었고 임산부 배려석에는 한 중년 남성이 앉아 있었다. A씨는 가방에 임산부 배지를 하고 있었지만 남성은 자리를 양보하지 않았다.

결국 이를 지켜보던 다른 승객이 자리를 양보하면서 A씨는 자리에 앉을 수 있었다. 상황이 마무리되는 듯했지만 자리를 양보한 승객이 남성을 공개적으로 나무라면서 실랑이가 벌어졌다.

양보한 승객이 ‘할아버지가 자리를 양보하지 않아 내가 양보한 것’이라는 말에 “똑똑하네. 참 똑똑하다”, “임산부인지 어떻게 알아. 참 더럽다”고 받아쳤다.

그러면서 “지X하고 있네. 죽여버리고 싶네. 개 같은 X”이라며 “어디 임산부라고 써있냐”고 막말했다.

승객이 임산부 배지를 가리켰지만 남성은 “미친 X 같다. 개 같은 X”, “지X들 하고 있다. 더러운 X 만나 가지고”, “지 엄마 아빠한테 잘하나 몰라” 등 욕설을 멈추지 않았다.

A씨는 ‘뉴스헌터스’에 “입덧도 심하고 몸 상태가 안 좋아 외래 진료를 끊고 다녀오는 길이었다”며 “할아버지가 저를 한번 쳐다보시길래 비켜주실 줄 알았는데 그냥 다시 고개를 숙였다. 제가 말한다고 달라질 것 같지도 않고 괜히 감정 소비만 할 것 같아 가만히 있었다”고 설명했다.

그러면서 “다행히 옆에 있던 아주머니가 자리를 비켜주셨는데 할아버지가 욕설을 해서 많이 무서웠다. 저한테 해코지할까 봐 걱정도 됐다”고 덧붙였다.

A씨는 이전에도 비슷한 일을 여러 번 겪었다고 했다. 한번은 버스에서 한 할머니 승객이 “내가 노약자니까 임산부석에 좀 앉겠다”고 해 자리를 비킨 적도 있다고 밝혔다.

서울교통공사에 따르면 2024년 접수된 임산부 배려석 관련 불편 민원은 총 6286건이다. 일평균 17.2건이 접수된 셈이다. 민원은 비임산부가 착석해 자리를 비켜주지 않는다는 내용이 대부분이다.

지하철 임산부 배려석은 지난 2013년 서울시 여성 정책의 하나로 서울교통공사가 일부 좌석을 임산부용으로 지정하며 도입됐고 이후 전국으로 확대됐다.