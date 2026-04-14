AI·글로벌 데이터 결합 ‘설명 가능한 투자’ 고도화

[헤럴드경제=김유진 기자] 키움증권이 LG AI연구원, 런던증권거래소그룹(LSEG)과 전략적 협업에 나서며 개인 투자 플랫폼 경쟁 축이 ‘데이터+인공지능(AI)’으로 이동하는 흐름이 본격화되고 있다. 예측 결과에 더해 근거와 해설을 함께 제시하는 ‘설명 가능한 AI’ 도입을 통해 리테일 투자자 대상 서비스 고도화를 추진한다는 구상이다.

14일 키움증권에 따르면 회사는 전날 서울 여의도 본사에서 LG AI연구원, LSEG와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 국내 리테일 투자 플랫폼과 초거대 AI, 글로벌 금융 데이터 인프라가 결합된 협업이라는 점에서 서비스 경쟁력 강화가 기대된다는 평가가 나온다.

이번 협약을 통해 세 기관은 ‘설명 가능한 AI(Explainable AI)’ 기반 투자 환경 구축에 나선다. 단순 예측값 제시에 그치지 않고, 산출 근거와 해설을 함께 제공해 개인 투자자의 이해도를 높이는 구조다. 관련 서비스는 키움증권 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘영웅문S#’에 순차적으로 적용될 예정이다.

구체적으로 ▷개인 투자자 대상 AI 투자 인사이트 제공 및 고도화 ▷자산관리(WM) 분야 AI 솔루션 확장 ▷AI 기반 투자 정보 공동 마케팅 등을 추진한다. 이를 통해 투자 정보의 접근성과 활용도를 높이고, 플랫폼 내 체류시간 및 고객 경험 개선을 도모한다는 계획이다.

엄주성 키움증권 대표는 “AI와 글로벌 데이터 결합을 통해 개인 투자자도 보다 정교한 투자 판단이 가능한 환경을 구축하는 것이 목표”라며 “플랫폼과 자산관리 서비스를 지속적으로 고도화할 계획”이라고 했다.

LG AI연구원은 초거대 AI 모델 ‘엑사원(EXAONE)’을 기반으로 금융을 포함한 다양한 산업에 적용 가능한 AI 기술을 개발해왔다. LSEG는 전 세계 190여개국 금융 데이터와 뉴스, 기업 정보를 제공하는 글로벌 인프라 기업으로, 데이터 신뢰성과 커버리지가 강점으로 꼽힌다.

니콜라스 팔마뉴 LSEG 글로벌영업대표는 “예측과 해설을 함께 제공하는 구조는 기존 금융 정보 서비스와 차별화되는 지점”이라며 “한국 리테일 투자자에게 보다 투명하고 이해하기 쉬운 투자 경험을 제공할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

임우형 LG AI연구원장은 “금융 AI는 정확도뿐 아니라 설명 가능성과 신뢰성이 핵심”이라며 “엑사원 기반 AI 에이전트가 분석·예측·보고서 생성까지 수행하는 구조로 진화하고 있다”고 말했다.