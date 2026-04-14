엔비디아 등 빅테크 차익실현 뚜렷 SK하이닉스·삼성전자 순매수 상위 40~50대 중심 실수요…자금 이동 가속화

[헤럴드경제=송하준 기자] 해외 인공지능(AI)·빅테크 종목에서 수익을 거둔 개인 투자자들이 국내 반도체 대형주와 상장지수펀드(ETF)로 자금을 옮기는 흐름이 뚜렷해지고 있다.

14일 신한투자증권에 따르면, 지난달 23일 출시된 ‘국내시장 복귀 계좌(RIA)’를 개설한 이용자들의 거래 내역을 분석한 결과 해외 주식 차익 실현 이후 국내 대형 우량주와 지수추종 ETF로 자금이 이동하는 흐름이 확인됐다.

이달 3일 기준 RIA 계좌를 통해 입고된 해외주식 가운데 가장 높은 매도 비중을 차지한 종목은 엔비디아로 전체 해외주식 매도의 19.1%를 기록했다. 이어 애플(7.8%), 테슬라(7.4%), 알파벳A(6.8%), 팔란티어테크(5.4%) 순으로 나타나 글로벌 AI · 빅테크 중심의 차익 실현이 두드러졌다.

반면 해외주식을 매도한 투자자들이 가장 많이 매수한 국내 종목은 SK하이닉스로, 매수 비중은 15.7%에 달했다. 삼성전자(15.4%)가 뒤를 이었으며 KODEX 200(4.1%), 현대차(3.6%), TIGER 200(2.5%) 등 국내 대표 대형주와 지수형 ETF가 상위권에 이름을 올렸다.

이는 글로벌 빅테크 우량주에 대한 투자 선호가 국내 반도체 및 대형 우량주로 이어진 결과로 해석된다. 특히 RIA 계좌를 활용해 해외주식 투자 수익에 대한 세제 혜택을 누리면서 국내 투자까지 병행하려는 개인 투자자들의 전략적 자금 이동이 본격화되고 있다는 분석이다.

RIA 계좌에 해외주식을 입고한 이용자들의 평균 입고 금액은 약 3000만원으로 입고 한도인 5000만원의 약 60% 수준이었다. 이 가운데 43.7%의 이용자가 해외주식을 매도했으며 매도자 1인당 평균 약 1300만원의 수익을 실현한 것으로 집계됐다.

투자자 구성은 남성이 65.3%, 여성이 34.7%였으며 연령대별로는 40대가 31.4%로 가장 많았다. 이어 50대(26.2%), 30대(23.4%), 60대 이상(11.9%), 20대 이하(7.1%) 순으로 나타나 중장년층 중심의 실질 투자 수요가 두드러졌다.

신한투자증권 관계자는 “개인 투자자들이 정책 환경과 시장 상황에 맞춰 해외주식 투자 수익을 국내 시장으로 이전하는 데 RIA 계좌를 유연하게 활용하고 있다”라며 “특히 AI · 빅테크 종목에서 확보한 수익을 국내 대형 우량주와 지수 상품으로 분산 투자하려는 움직임이 뚜렷하다”고 말했다.