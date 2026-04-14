“대통령 의사결정 따라” 가능성 열어 “靑, 챗GPT 열려있다…제미나이는 순위 밀려”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 하정우 청와대 AI미래기획수석은 14일 6·3 국회의원 재보궐 선거에서 부산북갑 출마 여부를 묻는 말에 “어떤 게 가장 국가의 이익이 부합하는지 (판단을) 통해서 결정하겠다”면서도 “(이재명) 대통령께서 생각하시는 또 다른 국익은 다를 수도 있다”라고 가능성을 열어뒀다.

하 수석은 이날 오전 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 관련 질문에 “대통령 의사결정에 (따라) 계속 (청와대에서) 일을 하고 있을 수도 있다. 참모는 의사결정 권한이 없잖나”라며 이같이 말했다.

하 수석은 ‘속마음이 무엇이냐’는 거듭된 질문에도 “당분간은 청와대에 집중해 일을 하는 것을 선호한다”며 “(5, 6월에 이 자리에 있을) 확률이 높아 보인다”면서 확답을 피했다.

하 수석은 다만 이 대통령이 ‘네가 결정하라’고 했을 경우를 묻는 말엔 “저는 남는 것으로 결정하겠다”면서 “물론 부산이 중요하지 않다는 게 아니고, 부산지역의 AI 전환이 매우 중요하다. 그런데 그게 중요하기도 하지만 지금 청와대에서 하고 있는 국가전략이 중요하다라고 제 기준으로는 생각을 하고 있다”고 말했다.

더불어민주당이 하 수석의 출마를 두고 ‘8부 능선을 넘었다’고 밝히는 등 러브콜이 이어지면서, 사실상 대통령의 최종 결단만이 남았음을 시사하는 대목으로 풀이된다.

민주당의 ‘8부 능선’ 발언에 대해 하 수석은 “당이 생각하기에는 80%의 기준이 있을 것”이라며 “저는 그것이 먼저 잘 모르겠다. 목요일(지난 9일) 이후로 따로 연락을 받거나 그런 건 없다”고 했다.

이어 “정무수석 라인을 통해서도 (당에서) 연락을 줄 수는 있겠으나 따로 없다”면서 “(민주당과 따로 만날) 계획이 없다고 보셔야 될 것 같다”고 말했다.

하 수석은 부산시장 선거 출마를 선언한 전재수 전 해양수산부 장관과 부산 구덕고등학교 선후배 사이다. 이외 다른 인연이 없음에도 본인이 부산 북갑 출마 후보로 거론되는 이유에 대해 하 수석은 “새로운 정치가 필요하다, 그리고 전재수 의원님 말씀에 따르면 ‘부산을 과거와 달리 다시 발전시켜야 된다’(는 것)”이라며 “정치인으로서의 저보다는 부산을 다시 발전시킬 수 있는 파트너로서 생각을 하신 게 아닌가 싶다. 후배이기도 하고 연고이기도 하니까 그런 것들이 고려되지 않았을까”라고 했다.

한편 하 수석은 이날 청와대에서 주로 사용하는 인공지능(AI) 프로그램을 묻는 말에 “챗GPT가 열려 있다”면서 “(구글) 제미나이는 좀 순위가 밀려 있는 상황”이라고 덧붙였다.

이 대통령도 AI를 사용하고 있는지와 관련해 하 수석은 “대통령님은 일정이 워낙 많으시다”고만 했다.