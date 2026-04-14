‘신장암 경험자 건강클리닉’ 개소 가정의학과 외래서 축복식 개최

[헤럴드경제=김광우 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원은 신장암 경험자의 건강관리를 위한 통합 프로그램을 운영하는 ‘신장암 경험자 건강 클리닉’을 열고 축복식을 개최했다고 14일 밝혔다.

신장암은 최근 30대부터 50대까지 젊은 나이에서 증가하는 추세다. 그런데 조기 발견 시 5년 생존율이 90% 이상으로 보고되는 등 비교적 치료가 잘 되는 편이다. 문제는 치료 후다.

특히 신장암의 경우 심혈관 질환, 대사 질환, 신기능 저하 등에 대한 관리가 중요하다. 또 재발암, 이차암 가능성에 대한 심리적 어려움을 겪는 경우도 흔하다. 이른바 ‘평생 건강관리’에 대한 필요성이 대두되는 이유다.

이에 서울성모병원은 비뇨의학과와 가정의학과 협진 기반의 다학제 통합진료체계를 구축해 ▷재발 감시 ▷만성질환 관리 ▷생활습관 개선 ▷정신건강 지원 등까지 함께 하는 맞춤형 프로그램을 도입했다.

해당 프로그램을 통해, 암 치료 이후에도 재발과 이차암 발생 위험, 만성질환 관리 필요성이 높아지는 신장암 생존자를 대상으로, 평생 주치의 개념의 통합 의료서비스를 제공한다.

또 서울성모병원 전용 건강 애플리케이션을 통해 나의 평소 건강 데이터를 입력하고, 진료실에서 의료진의 코칭을 제공받을 수 있는 스마트 헬스케어 프로그램을 도입한다. 환자가 생활 습관 개선에 대한 쌍방향 소통을 가능하게 한다.

이용 대상은 신장암으로 신절제술을 받은 환자 중 5년 이상 재발이나 전이 없이 안정적인 경과를 보이며 외래 추적이 가능한 환자다.

프로그램은 ▷연 1회 복부·흉부 CT를 포함한 재발 및 이차암 스크리닝 ▷기초 혈액 검사와 요검사를 통한 만성 질환 관리 ▷비만·근감소증·골다공증 등 노화 관련 건강관리 ▷금연·운동·영양 상담 등 생활 습관 중재 ▷우울·불안·불면 관리 ▷성인 예방접종 ▷암성통증 및 만성피로 관리 ▷재택의료 연계 등으로 구성된다.

이날 축복식은 영성부원장 신희준 신부의 집도로 진행됐다. 병원장 이지열 교수, 행정부원장 최예원 신부, 김혜경 간호부원장, 비뇨의학과 하유신 임상과장, 홍성후 교수, 박용현 교수, 가정의학과 최창진 임상과장, 김철민 교수, 신현영 교수 등이 참석했다.

하유신 비뇨의학과 교수는 “연구에 따르면 신장암 생존자의 75%는 암과 무관한 사유로 사망하는 것으로 보고되고 있다”며 “암 생존자의 기저질환, 생활 습관 관리와 치료 과정에서 생긴 우울증 등 정신건강까지 돌보는 계기가 될 것으로 기대한다”고 설명했다.

최창진 가정의학과 교수는 “암 진단과 치료 기술의 발달로 신장암뿐 아니라 모든 암 생존자의 생존율이 증가하고 있는 데다 치료 이후 건강관리의 중요성이 커지고 있다”며 “신장암 경험자 건강클리닉은 분절적 진료의 한계를 넘어 장기 생존자의 건강관리와 삶의 질 향상을 목표로 하는 통합 관리 모델이 될 것”이라고 말했다.

서울성모병원은 이지열 병원장 취임 이후 신장암 경험자 프로그램을 시작으로 암종별 특성을 고려한 맞춤형 클리닉을 단계적으로 개설할 계획이다.

서울성모병원 관계자는 “병원은 암 치료 이후 환자들에게 발생할 수 있는 여러 건강 위험을 선제적으로 관리하는 지속적인 돌봄 모델이 자리 잡을 수 있도록 체계적인 지원을 확대할 계획”이라고 말했다.