관광 유관학과 6개 대학 학생 40여 명 참여 호텔 IPARK 4개 지점 현직자 직무 특강 진행 실무 정보 전달하는 생생한 현장 멘토링 실시

[헤럴드경제=김명상 기자] 문화체육관광부와 한국관광공사가 관광 유관학과 전공자의 취업 역량 강화를 위해 현직자 참여형 일자리 프로그램 ‘오픈하우스’를 개최했다. 이번 행사는 업계 요구에 맞는 실무형 인재 양성과 산‧학 연계 강화를 목표로 했다.

13일 서울 중구 관광일자리센터에서 열린 오픈하우스에는 대구대, 순천향대 등 6개 대학의 관광 관련학과 학생·교수진 등 40여 명이 참여했다. 호텔 IPARK 그룹 4개 호텔(안다즈 서울 강남, 파크하얏트 서울·부산, 보코 명동)의 현직자들이 특강과 멘토링을 진행하며 실무 지식과 취업 정보를 공유했다.

함께 열린 ‘산‧관‧학 간담회’에서는 호텔업계 구인‧구직 미스매칭 해소와 현장에서 요구하는 인재상에 대한 논의가 이뤄졌다. 공사 관광일자리센터 상담부스에서는 1:1 취업 컨설팅을 제공해 직무 탐색과 진로 설계 등 구직 맞춤형 상담을 진행했다.

공사 이국희 관광인재양성팀장은 “이번 오픈하우스는 관광기업과 예비 관광인들이 직접 교류하며 실질적인 취업의 방향을 잡는 좋은 기회”라며, “앞으로도 관광일자리센터를 통해 구직자들이 적합한 직무를 찾고 관광산업의 핵심 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

한편 관광일자리센터는 연중 상시로 단계별 취업 지원 서비스를 운영 중이다. ▷개인별 적성 진단 ▷현직자 특강·멘토링 ▷대면·비대면 취업 컨설팅 ▷기업-구직자 매칭데이 등을 통해 관광 인재의 산업 진출을 지원하고 있다.