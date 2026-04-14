창원·대전·시흥·대구 4개 지역 순회 간담회…참석률 93% 기록 구매·생산·품질 본부 공동 참여해 단가 연동·생산계획 공유 논의 원자재 연동제 검토·기술 지원 확대 등 실질적 상생 방안 제시

[헤럴드경제=홍석희 기자] TYM은 지난 3월 17일부터 26일까지 창원, 대전, 시흥, 대구 등 전국 4개 지역에서 ‘2026 협력사 간담회’를 열고 협력사와의 상생 협력 강화와 글로벌 경쟁력 제고 방안을 논의했다고 14일 밝혔다.

이번 간담회는 ‘소통에서 성과로, 함께 만드는 2026’을 슬로건으로 마련됐다. 협력사와 사업 전략, 주요 정책을 직접 공유하고 동반 성장 의지를 다지기 위한 자리다. 초청된 135개사 가운데 125개사가 참석해 93%의 참석률을 기록했고, 참석 기업 중 임원급 이상 비율은 75%에 달했다.

TYM은 이번 행사를 구매전략본부, 생산본부, 품질본부가 함께하는 전사 공동 운영 방식으로 확대했다. 이주영 CPO를 비롯해 생산1·2본부장, 품질본부장, 구매전략본부장과 각 본부 팀장들이 참석해 협력사와 직접 소통에 나섰다.

간담회에서는 글로벌 및 국내 시장 동향과 사업 전략, AI 자율제조, 납기 효율 개선과 공정 관리 고도화, 협력사 품질 매뉴얼, 협력사 등급제, 원가 개선, 공급망 리스크 관리 등 본부별 핵심 정책이 논의됐다.

TYM 관계자는 “이번 간담회는 단순한 정책 설명을 넘어 협력사와 함께 미래를 설계하는 자리였다”며 “협력사와의 상생을 통해 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

TYM은 앞으로 간담회에서 도출된 개선 과제를 단계적으로 실행하고, 원자재 가격 연동제 검토와 기술 지원 프로그램 확대에도 나설 계획이다. 또 정례적인 소통 채널을 운영해 협력사와의 장기적 파트너십을 강화한다는 방침이다.