[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]해마다 전국 최대 규모로 치러지는 젊은연극제 집행위원장인 대경대 연기예술과 김정근 교수는 ‘제24회 전국청소년연기경연대회’가 오는 15일부터 참가 접수를 시작해 내달 2일까지 전국적으로 예선대회를 실시한다고 13일 밝혔다.

이 대회는 청소년을 대상으로 하는 독백·연기 경연대회 가운데 오랜 전통을 이어오고 있는 권위 있는 대회다. 한국대학연극학과교수협의회가 주최하고 젊은연극제가 주관한다.

그만큼 이 대회 본선 수상자는 연극·연기 전공 대학 선택의 폭이 넓다는 장점이 있어 지원자가 해마다 증가하고 있다. 지난해에는 5000여명이 예선전에 지원해 전국 청소년 연기경연의 ‘왕 중 왕’을 가렸다.

예선은 충청(세명대), 전라(전주대), 경기남부(안양대), 경기북부(경민대), 서울(동국대) 등 6개 권역으로 나눠 치러지며 본선은 내달 30일 성균관대에서 열린다.

본선 무대는 지정작품 중에서 연기 전공 재학생 2인과 함께 장면 실연을 한 뒤 질의응답이 이어지는 방식으로 진행된다. 대상 1명에게는 문화체육관광부 장관상이 수여된다.

김정근 교수(젊은연극제 집행위원장)는 “강원·제주 지역은 예선 권역을 자유롭게 선택할 수 있고 청소년다운 연기의 독창성과 개성, 자유로운 표현력이 점수로 이어질 수 있다”고 설명했다.

접수는 유웨이에서도 가능하며 경기·인천 지역은 북부와 남부 중 선택 지원이 가능하다. 또한 강원·제주 지역을 제외하고는 주민등록상 주소지에 해당하는 지역에서만 예선 참가가 가능하다.

대경대 김건표 교수는 “연극학과교수협의회가 주최하고 전국 60개 대학이 참여하는 젊은연극제 측이 주관하는 전국청소년연기경연대회만큼 오랜 역사를 이어온 청소년 연기경연대회는 이 대회가 유일하다”고 말했다.