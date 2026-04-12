4R 1언더 최종합계 11언더파 신인상 포인트 단숨에 1위

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘슈퍼 루키’ 김민솔이 올 시즌 KLPGA투어 첫승을 거뒀다.

김민솔은 12일 경북 구미의 골프존카운티 선산(파72·6778야드)에서 열린 KLPGA 투어 iM금융오픈(총상금 10억원) 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 4개와 보기 1개, 더블보기 1개를 묶어 1언더파 71타를 쳤다.

최종 합계 11언더파 277타를 기록한 김민솔은 공동 2위 선수들을 4타 차로 제치고 우승했다.

지난 시즌 2부 투어에서 시작한 그는 추천 선수로 출전한 8월 BC카드·한경레이디스컵과 10월 동부건설·한국토지신탁 챔피언십 이후 6개월 만에 통산 세 번째 승리를 따냈다. 이 대회 우승 상금은 1억8000만원이다.

그는 이 대회 전까지 신인상 포인트 3위에서 이번 우승으로 단숨에 1위로 뛰어올랐다.

김민솔은 이번 대회 2라운드만 공동 선두로 마쳤고, 1라운드와 3~4라운드는 모두 단독 1위로 끝내 와이어 투 와이어 우승을 완성했다.

KLPGA 정규 투어 대회에서 해당 시즌 신인상 자격이 있는 선수가 우승한 최근 사례는 2024년 9월 KB금융 스타챔피언십 유현조였다.

2타를 앞선채 이번 라운드를 시작한 김민솔은 7번 홀(파4)까지 2타를 줄이며 5번 홀(파4)까지 4타를 잃은 3라운드 2위 마다솜과 격차를 벌렸다.

전반에 2위 선수들과 격차를 6타까지 벌리며 순항하던 김민솔은 11번 홀(파4) 더블보기로 흔들렸다.이후 2위에서 추격하던 김시현이 12번 홀(파4)에서 약 4.7ｍ 버디 퍼트를 넣고 한때 2타 차까지 따라붙었으나 김민솔도 같은 홀에서 곧바로 버디로 응수하며 3타 차 리드를 유지했다. 이후 남은 홀들을 모두 파로 막아내며 큰 위기 없이 우승을 확정했다.

김시현과 전예성, 안지현이 나란히 7언더파 281타, 공동 2위로 대회를 마쳤다. 지난주 더시에나오픈에서 우승한 고지원이 방신실, 이예원, 송은아, 김민선과 함께 4언더파 284타, 공동 6위에 올랐다.