[헤럴드경제=구본혁 기자] 정보통신기획평가원(IITP)과 한국전파진흥협회(RAPA)는 지난 9일 정보통신·방송 분야 연구개발(ICT R&D) 성과의 신뢰성 제고 확산 지원 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 ICT 연구개발 공인 시험·인증 기반의 체계적인 검증 지원을 통해 국가 R&D 성과의 신뢰성과 활용도를 동시에 제고하기 위해 마련됐다. 양 기관은 과제 수행 전 과정에 걸쳐 기술자문과 품질 검증 지원을 연계함으로써 연구개발 결과물이 체계적으로 검증·관리될 수 있도록 협력할 계획이다.

양 기관은 이번 업무협약을 통해 ▷ICT R&D 사업 결과물의 품질 검증 등 시험·인증 지원 ▷ ICT R&D 수행기관을 위한 우선 시험 일정 및 수수료 할인 등 혜택 제공 ▷성과확산을 위한 과제 전주기 맞춤형 기술자문 및 컨설팅 지원 ▷신뢰성 시험·평가, 적합성 인증 등 공인시험기관 지원사항 홍보 등을 추진한다.

이를 통해 연구성과는 기술적 완성도뿐 아니라 공인된 시험·인증 절차를 기반으로 객관적 신뢰성을 확보하게 되며, 이는 후속 연구, 사업화 및 타 산업 분야 확산을 위한 기반으로 작용할 전망이다. 또한 연구 현장의 검증 인프라 접근성이 향상됨에 따라 중소·중견기업 및 대학 연구기관의 부담이 완화되고, 연구개발 효율성 또한 제고될 것으로 기대된다.

홍진배 IITP 홍진배 원장은 “이번 업무협약은 ICT R&D 수행기관이 전파·방송·통신 분야 연구성과에 대해 객관적인 품질 검증과 신뢰성 확보를 지원받을 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 시험·인증및 기술자문 지원을 통해 ICT R&D 성과의 신뢰도를 높이고, 연구성과 확산 기반을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.