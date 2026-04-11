[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]최기문 영천시장 예비후보가 미래인재 육성을 위한 현장 중심의 교육 행보를 이어가고 있다. 최 예비후보는 “미래인재 키우는 도시 영천, 교육이 답”이라고 강조했다.

11일 최기문 예비후보 선거사무소에 따르면 최 후보는 지난 7일부터 10일까지 지역 학부모들과 여러 차례 간담회를 열고 교육 전반에 대한 현장의 목소리를 직접 청취하며 소통을 강화하고 있다.

간담회에 참석한 학부모들은 그동안 추진된 다양한 교육 정책에 대해 감사의 뜻을 전하는 한편 향후 정책 방향에 대한 기대감을 나타냈다.

특히 영천고가 군인자녀 모집형 자율형 공립고로 선정되면서 지역 내 경쟁력 있는 교육 기반이 마련됐다는 평가를 받고 있다.

이에 따라 더 나은 교육환경을 찾아 외부로 유출되던 학생들이 지역 내에서 안정적으로 학업을 이어갈 수 있는 여건이 마련됐다.

최 예비후보는 앞으로도 교육환경 개선을 위한 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.

따라서 주요 공약으로는 초·중·고 학생 대상 우유 무상급식 확대, 고등학생 석식 제공, 학교 주변 환경 개선을 통한 안전한 통학 여건 조성 등이 포함된다.

최기문 예비후보는 “교육은 지역의 미래를 결정하는 가장 중요한 투자”라며 “아이들이 안전하고 행복하게 공부할 수 있는 환경을 조성하고 학부모의 부담을 덜기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.