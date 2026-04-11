[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북 영주시는 지역 와이너리인 ‘쥬네뜨 와이너리(대표 김향순)’가 ‘2026 K-푸드 발효문화대전 우리술 어워즈’에서 한국 와인 부문 레드스위트 우수상과 레드드라이 장려상을 수상했다고 11일 밝혔다.

‘2026 K-푸드 발효문화대전 우리술 어워즈’는 지난 3일부터 5일까지 서울 양재동 aT센터에서 개최된 행사로, 전통 발효식품과 주류의 우수성을 알리고 산업 경쟁력 강화를 위해 열렸다. 동아일보와 Channel A가 공동 주최했다.

수상작인 ‘쥬네뜨 스위트’와 ‘쥬네뜨 드라이’는 도수 12도의 750mL 레드 와인으로, 영주 단산 지역에서 생산된 캠벨얼리 포도와 산머루를 블렌딩해 제조한 것이 특징이다.

소백산 자락의 큰 일교차에서 자란 포도를 사용해 높은 당도와 풍부한 향을 갖추고 있어 신선하고 상큼한 풍미가 강점으로 평가받았다.

쥬네뜨 와이너리는 지역 농산물을 활용한 다양한 와인을 개발하며 전통주 산업 활성화에 기여해 왔으며 이번 수상을 계기로 제품 경쟁력과 브랜드 인지도를 더욱 높이게 됐다.

김향순 대표는 “지역 농산물을 활용한 와인이 경쟁력을 인정받아 의미 있게 생각한다”며 “앞으로도 지역과 함께 성장하는 와이너리가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

강매영 영주시 유통지원과장은 “쥬네뜨 와이너리의 이번 수상은 지역 농산물을 활용한 고부가가치 산업의 확장 가능성을 보여주는 사례”라며 “전통주 산업이 지역 경제의 핵심 산업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.