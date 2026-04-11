[헤럴드경제=문영규 기자] 더불어민주당 최민희(남양주갑) 국회의원 차량 타이어에 쇠젓가락이 박혀 훼손됐다는 신고를 경찰이 접수하고 수사에 나섰으나 외부인이 접근해 고의로 훼손한 정황이 없는 것으로 나타났다.

11일 경찰 등에 따르면 남양주남부경찰서는 최 의원 측이 신고한 차량 타이어 손상 경위에 대해 주차장 폐쇄회로(CC)TV와 블랙박스 등을 확인하고 있다.

현재까지 확보된 CCTV 영상에서는 차량이 주차돼 있던 동안 수상한 접근자는 포착되지 않았으며 문제의 타이어 역시 바닥 면 쪽이 손상된 상태여서 외부에서 의도적으로 쇠젓가락 등을 찔러 넣기 쉽지 않은 구조였던 것으로 전해졌다.

경찰은 이런 점 등을 종합해 주행 중 도로 바닥에 있던 젓가락이 우연히 박혔을 가능성을 염두에 두면서도 고의 훼손 가능성을 완전히 배제하지는 않고 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 추가 CCTV를 확인하는 한편, 발견된 쇠젓가락 등을 국립과학수사연구원에 감정 의뢰한 상태다.

앞서 최 의원실은 지난 7일 업무용 차량 타이어에서 한쪽 끝이 뾰족하게 갈린 15㎝가량의 쇠젓가락을 발견하고 고의 훼손 가능성이 있다며 경찰에 신고했다.

해당 차량은 최 의원이 의정활동에 사용하는 차량으로, 전날 아파트 지하주차장에 세워져 있었다.

의원실 직원이 운행 중 타이어 이상을 알리는 경고등이 켜진 것을 확인해 카센터에 점검을 맡겼고 타이어에 금속 젓가락이 박혀 있는 사실을 확인했다.