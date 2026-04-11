[헤럴드경제=고승희 기자] ‘황금 막내’의 진가를 보여준 방탄소년단(BTS) 정국의 첫 솔로 싱글 ‘세븐(Seven) (feat. Latto)’ 뮤직비디오가 6억 뷰를 넘어섰다.

11일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 2023년 7월 동영상 플랫폼 유튜브에 공개된 정국의 ‘세븐 (feat. Latto)’ 유튜브 뮤직비디오 조회 수가 10일 오후 4시 43분경 6억 회를 돌파했다. 앞서 공개 당시 10일 만에 1억 뷰를 달성했다.

정국은 뮤직비디오에서 일주일 내내 연인에게 사랑을 증명하기 위해 분투하는 남자로 출연한다. 해리 스타일스(Harry Styles), 카디 비(Cardi B) 등 여러 해외 아티스트들과 작업한 브래들리 & 파블로(Bradley Bell and Pablo Jones-Soler) 감독이 연출을 맡았다.

‘세븐 (feat. Latto)’은 사랑하는 사람과 매일 함께하고 싶다고 마음을 담아낸 곡이다. 리드미컬한 멜로디, 어쿠스틱 사운드, ‘UK 개러지(garage)’(1990년대 초반 영국에서 만들어진 전자음악) 장르의 리듬이 향수를 불러오는 곡이다. 미국 빌보드 메인 송 차트 ‘핫 100’ 1위, 영국 오피셜 차트 ‘오피셜 싱글 톱 100’ 3위 등 주요 글로벌 음악 차트 상위권에 오른 바 있다.