[헤럴드경제=문영규 기자]HD현대중공업 울산조선소 해군 잠수함 화재로 고립됐던 60대 근로자가 잠수함 내부 지하 공간에서 33시간 만에 시신으로 수습됐다.

11일 소방 당국에 따르면 60대 여성 A씨의 시신은 사고 선박인 잠수함 홍범도함 1층 생활공간 아래 지하 공간에서 발견, 사고 약 33시간 20분 만인 지난 10일 오후 11시 18분께 수습해 인근 병원으로 이송됐다.

해군 214급 잠수함 홍범도함에선 지난 9일 오후 1시 58분께 HD현대중공업 울산조선소에서 창정비(선체와 장비를 최적 성능으로 유지하기 위해 조선소에 입항해 하는 정비작업) 중 불이 났다.

A씨는 협력업체 소속 근로자로, 잠수함 내 작업자 47명 중 유일하게 탈출하지 못했다. 그는 내부 청소 작업 중 화재로 고립된 것으로 전해졌다.

화재 직후 A씨의 위치가 확인되지 않아 소방 당국이 진화 작업과 함께 수색에 나섰다.

A씨는 사고 2시간 40분 뒤인 오후 4시 38분께 잠수함 지하 공간에서 쓰러진 채 발견됐다. 이곳은 잠수함 1층 생활공간 아래쪽 지하 공간으로, 바닥부 출입구(해치)에서 약 1m 떨어진 곳이다.

소방당국과 회사 관계자들은 A씨 구조를 시도했으나, 잠수함 내부 고용량 배터리 폭발 우려와 감전·누전, 스파크 발생 위험 때문에 어려움을 겪고 구조가 지연됐다. 야간 구조 과정에서도 여러 차례 불꽃이 일어나면서 회사 관계자 1명이 화상을 입기도 했다.

소방당국은 2차 사고 위험을 줄이기 위해 전문가를 동원, 배터리 해체 작업 등 장시간 작업을 실시한 후 안전을 확보하고 A씨의 시신을 수습한 것으로 전해졌다.

경찰과 고용노동부는 A씨의 사망으로 본격 수사에 나설 전망이다. 경찰은 업무상 과실치사 혐의를, 고용노동부는 원청인 HD현대중공업과 A씨가 소속된 협력업체를 상대로 중대재해처벌법 위반 여부 등을 조사할 것으로 예상된다.