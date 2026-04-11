달 뒤편 선회 마친 오리온, 샌디에이고 인근 해상 착수 ‘아폴로 17호’ 이후 50여년 만에 인류 달 귀환 기록 미 해군 회수 뒤 건강 점검…휴스턴 존슨우주센터로 이동

[헤럴드경제=홍석희 기자] 유인 우주탐사선 ‘아르테미스 2호’가 달 탐사 임무를 마치고 지구로 귀환했다.

미국 항공우주국 생중계에 따르면 ‘아르테미스 2호’의 유인 캡슐 오리온은 10일 오후 8시 7분(미 동부시간) 미국 샌디에이고 인근 해상에 착수했다. 지난 1일 플로리다주 케네디 우주센터에서 발사된 지 10일 만이다.

‘아르테미스 2호’는 임무 기간 달 뒤편을 한 바퀴 선회하며 달의 다양한 모습을 관측했다. 향후 심우주 탐사를 위한 기술과 운용 역량을 점검하는 시험 비행 성격도 함께 지녔다.

이번 귀환은 1972년 12월 ‘아폴로 17호’ 이후 50여년 만에 인류가 달 탐사를 마치고 지구로 돌아온 사례라는 점에서 의미가 크다.

우주비행사들의 건강 상태는 아직 공식 확인되지 않았다. 미 해군은 오리온 캡슐에 접근해 우주비행사들을 구조한 뒤 MH-60 씨호크 헬기를 이용해 존 P. 머사 군함으로 이송할 예정이다.

이후 우주비행사들은 선상에서 건강 상태를 점검받고, 미국 텍사스주 휴스턴의 NASA 존슨우주센터로 이동하면 귀환 절차를 마무리하게 된다.