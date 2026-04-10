청주 푸르지오 씨엘리체는 청주시 서원구 분평동 일원 분평·미평지구 도시개발사업지 내 공동주택용지에 지하 2층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 84~114㎡ 총 1,351세대 규모로 조성된다. 전용면적별로는 △84㎡A 491세대 △84㎡B 164세대 △84㎡C 168세대 △114㎡A 316세대 △114㎡B 104세대 △114㎡C 108세대로 구성되며, 중대형 위주의 평면 설계를 통해 여유로운 주거 공간을 제공하는 것이 특징이다.

단지는 1,351세대 규모의 브랜드 대단지로 조성되는 만큼 설계 완성도에 신경을 기울였다. 넓은 동간 거리와 통경축 확보를 통해 개방감과 일조를 높였으며, 세대당 약 1.7대 수준의 주차공간을 마련했다. 지상에 차량이 없는 공원형 단지로 계획해 보행 안전성과 쾌적성을 동시에 확보했다.

세대 내부는 남향 위주 배치로 채광과 통풍을 극대화했으며, 전용 84㎡A 타입에는 수요자 선호도가 높은 4Bay 판상형 설계를 적용했다. 각 세대에는 팬트리와 드레스룸 등 다양한 수납 공간을 마련해 공간 활용도를 높였다. 전용 114㎡A 타입 역시 4Bay 판상형 설계를 적용했으며, 가족실과 알파룸, 팬트리 등 타입별 특화 설계를 통해 한층 여유로운 주거 공간을 제공한다.

커뮤니티 시설도 다채롭게 조성된다. 청주에서는 보기 드문 25m 실내 수영장을 비롯해 사우나, 피트니스센터, 골프연습장, 그리너리 카페 등을 조성할 예정이며, 일부 시설은 선큰 구조로 설계해 채광과 개방감을 높였다.

단지가 들어서는 분평·미평지구는 약 12만7,700㎡ 규모로 조성되는 도시개발사업지로, 공동주택과 근린생활시설이 함께 들어설 예정이다. 이미 조성된 분평1지구와 인접해 있어 안정적인 생활 인프라를 누릴 수 있다.

이마트 청주점과 농협하나로클럽 분평점, 홈플러스 청주점, 롯데마트 상당점 등 대형 유통시설을 비롯해 분평동 상권 이용이 편리하며, 충북대학교병원과 한국병원 등 의료시설도 인접해 있다. 여기에 산남국민체육센터 등 체육시설도 가까워 생활 편의성이 높다.

교육 여건도 우수하다. 남성초·남성중·충북고가 도보권에 위치해 있으며, 청주서원도서관과 청주시립도서관, 분평동 학원가도 가까워 학령기 자녀를 둔 수요자들에게 적합하다.

직주근접 여건도 갖췄다. 청주지방합동청사와 충청북도교육청, 청주지방법원·검찰청 등 주요 공공기관이 인근에 위치해 있으며, 제1·2·3순환로를 통해 SK하이닉스, LG화학, LS일렉트릭 등이 입주한 산업단지와 오송·오창 일대로의 이동도 수월하다.

청약 일정은 4월 20일(월) 특별공급을 시작으로 21일(화) 1순위, 22월 1일(수) 2순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 30일(목)이며, 정당 계약은 5월11일(월)~14일(목)까지 4일간 진행된다. 청약 예치금은 청주시 기준 전용 84㎡ 200만원, 114㎡ 400만원이다. 1차 계약금 1,000만원 정액제를 적용해 초기 자금 부담을 낮췄으며, 전매 제한과 재당첨 제한, 거주의무기간도 적용되지 않는다.

한편, 청주 푸르지오 씨엘리체의 견본주택은 청주시 서원구 분평동 일원에 위치하며, 입주는 2029년 4월 예정이다.