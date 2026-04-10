[헤럴드경제=김병진 기자]계룡그룹 KR산업이 경남 창원시 의창구 명곡 공공주택지구 B-1블록에 조성하는 ‘엘리프 창원’의 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 들어간다고 10일 밝혔다.

‘엘리프 창원’은 지하 2층~지상 최고 25층, 전용 76~84㎡ 총 349가구 규모로 조성된다.

전용 면적별로는 76㎡A 174가구, 84㎡A 136가구, 84㎡B 39가구로 구성된다.

이 단지는 KTX 창원역과 창원중앙역, 창원종합버스터미널이 가깝고 동마산IC와 창원JC를 통해 남해고속도로 등 광역 도로망 진입이 편리하며 창원국가산업단지와 차룡단지, 마산자유무역지역 등 주요 산업벨트와 가까워 출퇴근이 용이하다.

교육 환경도 좋아 명도초, 창원중·고, 명곡고, 명지여고 등이 단지 인근에 위치한 학세권 입지를 갖췄으며 명곡도서관 이용도 편리하다.

주변에는 롯데백화점, 이마트, 홈플러스 등 대형 쇼핑시설과 창원시청, 경남교육청, 파티마병원 등 주요 공공·의료기관이 인접해 있다.

‘엘리프 창원’설계 면에서는 전 세대를 남향 위주로 배치하고 공간 활용도가 우수한 4Bay 판상형 구조(일부 타입 제외)를 적용해 채광과 통풍을 극대화했다.

구체적으로 전용 76㎡A는 판상형 4베이 평면으로 알파룸, 다용도실, 현관 수납장, 드레스룸 등 수납공간을 배치해 공간 효율성을 높였다.

단지 내 커뮤니티 시설로는 골프연습장, 피트니스, GX룸, 작은도서관, 독서실 등이 마련돼 입주민의 다양한 라이프스타일을 지원한다.

분양 관계자는 “‘엘리프 창원’은 합리적인 분양가와 더불어 교육, 교통, 자연환경 등 주거의 필수 요소를 고루 갖추고 있다”며 “계룡그룹만의 차별화된 설계와 브랜드 가치를 통해 지역을 대표하는 주거 공간을 선보이겠다”고 말했다.

청약일정은 오는 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위, 22일 2순위 접수가 이어진다. 당첨자 발표는 29일이며 정당계약은 5월 11~13일까지 진행될 예정이다.

1순위 청약은 청약통장 가입기간 6개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상의 경남도 창원시, 울산시, 부산시 거주자라면 보유 주택 수와 관계없이 세대주·세대원·유주택자 모두 신청할 수 있다.

‘엘리프 창원’의 견본주택은 창원시 의창구 사림동 일원에 위치하며 입주는 오는 2028년 6월 예정이다.