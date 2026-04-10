[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 지난 3일 경산캠퍼스 한의학관에서 한의학과 본과 1학년 학생들을 대상으로 ‘2026학년도 본과 진입식’을 개최했다.

본과 진입식은 한의과대학 예과 2년 과정을 마치고 본격적인 본과 교육과정에 들어서는 학생들을 축하하는 동시에 예비 한의사로서의 책임과 소명의식을 다지는 상징적 행사다.

학생들은 예과 과정 수료증과 본과 진입 가운을 전달받고 전원이 ‘허준 선서’를 낭독하며 국민 건강 증진에 기여하는 한의사로서의 윤리와 사명을 다할 것을 다짐했다.

행사에는 서부일 한의과대학장, 변성희 부대학장, 박지하 한의학과장, 노종성 한의예과장, 이봉효 교수 등이 참석해 학생들의 새로운 출발을 축하했다.

서부일 한의과대학장은 “본과 진입을 계기로 한층 더 높은 책임감을 가지고 학업에 매진해 주길 바란다”고 말했으며, 박지하 학과장은 “본과 교육과정은 실질적인 한의학 역량을 기르는 중요한 단계인 만큼 자부심을 가지고 학업에 임하길 바란다”고 말했다.

한편 대구한의대는 한의학 교육의 전통을 기반으로 혁신캠퍼스를 중심으로 한 첨단 융복합 교육을 강화하며 임상과 연구 역량을 겸비한 미래 한의 인재 양성에 박차를 가하고 있다.