[헤럴드경제=장윤우 기자] 그룹 클론 출신 가수 구준엽의 처제이자 故 서희원(쉬시위안)의 동생인 대만 배우 서희제(쉬시디)가 방송에 복귀했다.

지난 6일 대만 매체 ET투데이 등에 따르면 서희제는 자신이 진행을 맡았던 예능 프로그램 ‘소저불희제’ MC로 다시 무대에 올랐다. 지난해 2월 서희원이 세상을 떠난 뒤 약 1년 2개월 만의 복귀다.

뜨거운 환호 속에 등장한 서희제는 이내 오열하며 말을 잇지 못했다. 눈이 퉁퉁 붓고 빨개질 정도로 눈물을 쏟아냈고 욕설까지 내뱉으며 격한 감정을 여과 없이 표출했다.

서희제는 “사람들이 왜 욕을 발명했는지 아느냐. 기쁨과 슬픔 등 너무 많은 감정이 있기 때문”이라고 했다. 이어 “화면 속 제 모습이 불편할 수도 있겠지만 어떤 상황이든 그건 그 순간의 가장 솔직하고 진실된 감정”이라고도 밝혔다.

서희원은 2022년 구준엽과 20여 년 만에 재회해 결혼하며 국내외에서 화제를 모았다. 지난해 2월 가족과 일본 여행 중 독감 합병증으로 인한 급성 폐렴으로 갑작스럽게 세상을 떠났다. 구준엽은 활동을 모두 중단하고 서희원의 유해가 안치된 금보산을 매일 찾으며 애도를 이어가고 있다.