[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 남미로 향한다.

31일 소속사 빌리프랩에 따르면 엔하이픈(정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 오는 5월 1~3일 서울 올림픽공원 KSPO 돔에서 ‘엔하이픈 월드투어 ‘블러드 사가’(ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’)의 화려한 포문을 연다.

이번 월드투어를 통해 엔하이픈은 처음으로 남미 공연장에 입성한다. 오는 7월 상파울루, 리마, 멕시코 시티에서 이어지는 콘서트다. 엔하이픈은 지난해 브라질 ‘브레이크투도 어워즈 2025(BreakTudo Awards 2025)’에서 ‘국제 남자 그룹상(Grupo Masculino Internacional)’을 수상, 현지에서의 높은 인지도를 확인했다.

월드투어는 21개 도시에서 30회 공연으로 이어진다. 서울, 남미는 물론 7~8월 댈러스, 샌디에이고, 터코마, 오클랜드, 라스베이거스 등 북미 5개 도시에서 여정을 이어간다. 이후 10월 마카오를 거쳐 12월부터 2027년 2월까지 도쿄, 아이치, 후쿠오카, 오사카 등 일본 4개 도시를 순회한다. 아울러 내년 3월까지는 자카르타, 싱가포르를 비롯해 밀라노, 파리, 암스테르담, 베를린, 런던 등 유럽 5개 도시를 오간다.