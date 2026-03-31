[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]더불어민주당 김상훈 영양군수 예비후보는 31일 남자현 지사 역사공원에서 출마를 공식 선언하며 “체제와 구조를 바꾸는 역사적 결단을 영양에서 다시 시작하겠다”고 밝혔다.

이날 김 예비후보는 영양이 직면한 인구 감소와 지역경제 침체 문제를 단순한 정책 보완이 아닌 ‘구조적 전환’의 관점에서 접근해야 한다고 강조했다.

김 예비후보는 “영양의 위기는 개인의 문제가 아니라 시스템의 문제”라며 “행정, 복지, 산업, 교육 전반의 구조를 재설계해 지속 가능한 지역 모델을 구축하겠다”고 밝혔다.

특히 청년 정착 기반 마련, 지역 순환경제 강화, 사회적경제 활성화 등을 핵심 축으로 제시하며 “영양을 대한민국 기본사회의 상징적 모델로 만들겠다”는 비전을 내놨다.

김상훈 영양군수 예비후보는 “지역 정치가 인물 중심 경쟁을 넘어 정책과 시스템 경쟁으로 전환돼야 한다”며 “영양을 기본사회 실험이 아닌 실질적 성과로 증명되는 지역으로 만들겠다”고 말했다.