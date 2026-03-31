[헤럴드경제=이원율 기자]미국 수도 워싱턴DC의 명소에 ‘황금변기’가 등장했다.

이는 도널드 트럼프 대통령을 풍자하기 위한 조형물로 보인다. 이미 “트럼프 대통령을 위한 왕좌”라는 식의 조롱이 나오는 모습이다.

30일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 관광객들이 많이 찾는 워싱턴DC 내셔널몰에 황금색으로 칠한 변기 모양의 조형물이 들어섰다.

대리석처럼 보이는 자재로 만든 왕좌에 의자 대신 변기를 올린 이 조형물에는 “왕에 어울리는 왕좌”라고 직힌 팻말도 붙어있다.

팻말에는 “트럼프 대통령은 전례 없는 분열과 격화하는 분쟁, 경제적 혼란의 시기에 정말 중요한 일에 집중했다”며 “그것은 백악관 링컨룸의 화장실 리모델링”이라는 글도 쓰였다.

트럼프 대통령은 취임 후 백악관 리모델링에 열정적으로 임했다.

트럼프 대통령은 지난해 10월 백악관 링컨 침실의 화장실을 개조했다고 발표했는데, 미국인의 시선이 완전히 곱지만은 않았다.

당시 미국 의회의 예산안 처리 지연으로 저소득층 식비 지원이 중단되는 등 일반 미국인이 경제적 어려움을 겪는 중 대통령이 ‘인테리어 놀이’에 치중한다는 비판도 나왔었다.

트럼프 대통령은 금색을 좋아하는 것으로 알려졌다. 이에 1940년대 아르데코 스타일의 화장실을 황금색 장식과 대리석으로 완전히 바꿨는데, 이러한 취향이 백악관과 어울리지 않는다는 지적도 있었다.

트럼프 대통령은 백악관 대통령 집무실과 캐비닛룸도 황금색 몰딩과 장식으로 재단장했다.

이와 관련, 백악관 대변인실의 데이비스 잉글은 “트럼프 대통령은 백악관과 우리나라 수도 전체를 그 어느 때보다 더 아름답게 만들고 있다”며 “대통령은 미국인을 위해 일하기를 멈추지 않을 것이고, 압도적 지지를 받은 공약을 이행할 것”이라고 했다.

이번 황금변기 조형물은 ‘비밀 악수’(Secret Handshake)’라는 이름의 예술 단체가 설치했다.

이 단체는 지난 16개월간 트럼프 대통령과 측근의 비판성 동상과 조형물 10여개를 내셔널몰에 뒀다.

이달 초에는 트럼프 대통령이 영화 타이타닉의 연인처럼 양팔을 벌린 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인을 뒤에서 잡고 있는 동상도 설치했다.

그런가 하면, 트럼프 대통령이 엡스타인에게 보낸 것으로 알려진 ‘생일 축하 외설 편지’를 큼지막하게 복제한 설치미술 작품도 설치했다.

지난해 6월에는 엄지손가락을 치켜든 오른손 주먹이 관을 쓴 자유의 여신의 머리를 부수는 모습이 담긴 조형물에 ‘독재자 승인 완료’(Dictator Approved)라는 문구를 달아서 내놓기도 했었다.