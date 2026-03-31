AWS, 지역 대학 등과 업무협약 체결 교육센터 구축…AI 수도 전환 본격화

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 인공지능(AI) 인재 양성과 산업 전반의 인공지능 전환(AX) 가속화를 위해 31일 오후 3시 울산시청 본관 2층 대회의실에서 세계적 정보기술 기업인 아마존웹서비스(AWS), ㈜업스테이지와 울산대학교, 울산과학대학교와 함께 ‘울산 AI 인재양성 및 AX 가속화를 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다.

이번 협약은 지난 2월 수립한, 지역 산업과 도시 전반을 AI 중심으로 재편하는 ‘울산형 AI 비전’을 실천해낼 전문인력 양성을 위한 것이다.

협약에 따라 세계적인 인터넷 기반 정보통신(IT) 자원통합·공유 서비스 기업인 AWS는 국제표준교육 프로그램과 AI 서비스 및 AX 안내서 제공을, 거대 언어모델(LLM) 기업인 ㈜업스테이지는 산업 수요 기반의 AI·AX 교육 기획과 기술 협력을 제공한다. 지역 대학들은 클라우드·AI 기반을 활용한 특화 교육과정을 개발해 재학생과 지역 기업을 대상으로 운영한다.

울산시는 이번 협약을 통해 지역 대학이 클라우드·AI 인력 양성의 거점으로 자리 잡아 학생들이 국제인증자격 취득으로 취업 경쟁력도 강화할 것으로 기대하고 있다. SK-AWS 울산 AI 데이터센터가 내년 가동 예정이어서 취업 수요가 예고되고 있다.

울산시는 이번 협약을 계기로 자동차·조선·석유화학 중심의 기존 산업 구조를 AI 기반으로 고도화하고, ‘산업 수도’를 넘어 ‘AI 수도’로의 전환을 본격화한다는 구상이다.