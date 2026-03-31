[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 ‘기장 드라이브 관광경관 명소화 사업’이 31일 문화체육관광부로부터 최종 승인을 받았다고 밝혔다. 이번 승인으로 군은 국비 70억1000만 원과 시비 30억원을 확보, 사업 추진에 강력한 동력을 얻게 됐다.

‘기장 드라이브 관광경관 명소화 사업’은 기장군 해안관광 벨트를 구축하는 관광개발 사업으로 당초 장안읍 월내리 국도 31호선 졸음쉼터 일원을 대상지로 시작됐다. 그러나 해당 부지가 ‘국도 병목지점 개선 7단계 사업(장안 입체교차로 설치)’에 포함되면서 부지 사용이 불가능해져 좌초 위기에 직면했었다.

이에 군은 기장 8경 중 제2경인 ‘죽도’의 수려한 자연경관을 활용한 새로운 사업계획을 수립하고, 지난 2024년부터 문화체육관광부 및 부산시와 지속적인 협의를 이어왔다. 그 결과 사업 대상지를 기장읍 연화리 죽도 일원으로 변경하는 최종 승인을 이끌어냈다.

정종복 기장군수는 “사업 취소의 위기 속에서도 관계 기관과의 적극적인 협의를 통해 기장2경 죽도를 활용한 지속가능한 지역관광개발 계획을 확정할 수 있었다”며 “확보된 재원을 바탕으로 2027년 하반기 착공을 목표로 사업을 차질없이 추진하겠다”고 말했다.