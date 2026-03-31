[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 새 앨범인 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 수록곡 13곡이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에 모두 진입했다.

30일(현지시간) 빌보드에 따르면 5집 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)의 ‘핫100’ 1위를 포함해, 수록곡 14곡 중 총 13곡이 이 차트에 진입했다.

수록곡 중 ‘보디 투 보디’(Body to Body)가 25위, ‘훌리건’(Hooligan) 35위, ‘FYA’ 36위, ‘노멀’(NORMAL) 41위, ‘에일리언스’(Aliens) 47위, ‘2.0’ 50위, ‘메리 고 라운드’(Merry Go Round) 52위, ‘라이크 애니멀스’(Like Animals) 53위, ‘데이 돈트 노 바웃 어스’(They Don‘t Know ’bout Us) 56위, ‘원 모어 나이트’(One More Night) 61위, ‘플리즈’(Please) 63위, ‘인투 더 선’(Into the Sun)이 68위였다.

방탄소년단 신곡이 ‘핫 100’에서 차지한 비중은 13%. 그룹은 K-팝 가수의 단일 앨범에서 ‘핫 100’ 차트에 가장 많은 노래를 진입시키는 신기록도 세웠다.

가사 없이 성덕대왕신종 소리만 담긴 ‘No.29’는 ‘핫 100’ 차트에 진입에 실패했다. 유명 차트 분석 사회관계망서비스(SNS) ‘차트 데이터’(Chart Data)는 “‘No.29’는 순위에 들기 위한 충분한 판매량을 기록했지만, 차트에 진입하지 못했다”며 “이는 가사가 없거나 혹은 곡 길이가 짧았기 때문으로 추정된다”고 적었다.

방탄소년단은 5집 ‘아리랑’으로 빌보드 앨범·싱글 차트 1위를 석권한 데 이어 ‘글로벌’(미국 제외) 1∼10위와 ‘글로벌 200’ 1∼9위도 휩쓸었다. ‘아티스트 100’ 차트에서도 1위에 올랐다.