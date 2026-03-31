소형 평수를 활용한 창업 모델이 확산되면서, 상가주와 임차인을 중심으로 스터디카페 전환 사례가 증가하고 있다. 특히 공실 리스크와 임차인 관리 부담을 줄이려는 수요가 맞물리며, 무인 운영이 가능한 스터디카페가 새로운 대안으로 주목받는 분위기다.

기존 상가 운영에서는 경기 상황이나 상권 변화에 따라 공실 발생, 월세 미납 등 다양한 리스크가 발생할 수밖에 없었다. 이에 따라 건물주 입장에서는 안정적인 임차인을 유지하는 것이 중요한 과제로 꼽혀왔지만, 최근에는 업종 자체의 안정성을 고려한 직접 운영 또는 업종 전환 사례가 늘어나고 있다.

이 가운데 무인 스터디카페는 인건비 부담이 적고 운영 효율성이 높은 구조를 갖춘 점에서 대안 업종으로 주목받고 있다. 별도의 상주 인력 없이 운영이 가능해 관리 스트레스를 줄일 수 있으며, 학습 수요를 기반으로 비교적 안정적인 매출을 기대할 수 있다는 점이 특징이다. 이러한 이유로 상가주 및 임차인을 중심으로 관련 문의도 꾸준히 이어지고 있는 상황이다.

특히 최근에는 기존 중·대형 평수 중심이었던 스터디카페 창업이 소형 평수까지 확장되는 흐름을 보이고 있다. 다양한 상권에서 적용 가능한 운영 모델이 구축되면서, 전 지역 단위로 소형 상가를 활용한 창업 문의가 증가하고 있다는 분석이다.

대학교 상권을 중심으로 한 업종 전환 사례도 눈에 띈다. 기존 고시원과 같이 관리 부담이 크고 초기 투자 비용이 높은 업종에서 벗어나, 스터디카페로 전환하는 사례가 늘어나고 있다. 학습 수요가 지속적으로 발생하는 대학가 특성과 맞물리며, 안정적인 운영이 가능한 업종으로 평가받고 있다는 설명이다.

이러한 흐름 속에서 작심스터디카페는 스터디카페를 단순 학습 공간이 아닌 ‘문화 복합공간’으로 확장하고 있다. 최근 오픈 매장에는 OTT 공간 등 콘텐츠 요소를 도입하며 학습과 휴식을 결합한 형태로 진화하고 있으며, 이용 경험을 확장하는 방향으로 공간을 구성하고 있다.

또한 학습 인구 증가에 대응해 기존 학생 중심 이용층을 넘어 취업 준비생과 직장인 등 ‘카공족’까지 수요를 확대하는 데 집중하고 있다. 커피, 티백, 다과 등을 무상으로 제공하고, 조용하고 프라이빗한 환경을 갖춘 점에서 카페 대비 높은 집중도를 제공하며 이용층을 넓히고 있다.

작심스터디카페는 현재 700개 이상의 가맹점을 운영하며 브랜드 확장을 이어가고 있으며, 직영 매장을 기반으로 한 운영 시스템을 통해 다양한 입지에서도 적용 가능한 모델을 구축하고 있다. 이러한 운영 구조는 소형 상가부터 대학가 상권까지 폭넓은 적용이 가능하다는 점에서 창업자와 건물주 모두에게 관심을 받고 있다.

업계에서는 소형 평수를 활용한 창업과 업종 전환 흐름이 당분간 이어질 것으로 보고 있다. 특히 무인 운영과 안정적인 수요를 갖춘 스터디카페는 상가 공실 문제를 해결할 수 있는 대안 업종으로서 활용도가 더욱 높아질 것으로 전망된다.