창의와 혁신의 구정, 구민을 주인으로 섬기는 섬김행정을 지속하라는 구민의 명령을 받들어 본선 승리를 다짐

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서강석 송파구청장이 6·3지방선거 국민의힘 송파구청장 후보로 최종 확정됐다.

국민의힘 공천관리위원회는 지난 29~30일 실시된 6·3지방선거 송파구청장 후보자 선출을 위한 본경선 투표 결과를 31일 발표했다.

이번 경선은 책임당원 선거인단 투표(50%)와 일반 구민 여론조사(50%)로 진행됐다. 서 구청장은 강감창, 안준호, 최윤석 등 3명의 예비 후보 중 1위를 하여 6·3지방선거 본선에 직행하게 됐다.

서 구청장의 이번 경선 승리는 민선 8기 송파구청장으로 4년간 펼쳐온 창의와 혁신의 섬김행정에 대한 구민들의 재신임이며 송파의 발전을 중단없이 이어가라는 엄중한 명령으로 해석된다.

서 구청장은 후보 당선 직후 “6·3선거 송파구청장 국민의힘 후보로 저 서강석을 선택하여 주신 것에 무거운 책임감을 느끼며 깊이 머리 숙여 감사드린다”며 “경선 기간 서로 격려하며 작은 잡음도 없이 경선을 함께 하여 주신 안준호 후보, 강감창 후보, 최윤석 후보께도 진심 어린 위로의 말씀과 감사의 인사를 전한다”고 밝혔다.

이어 “뛰어난 역량과 훌륭한 인품을 가지고 계신 세 분 후보와 힘을 합하여 6·3선거에서 반드시 송파를 지켜내겠다”며 “6·3선거에서도 주권자 송파구민들의 선택을 받아 더욱 낮은 자세로 송파를 위한 송파구청장의 역할을 다하겠다”고 말했다.

서강석 송파구청장의 경선 후보 확정 감사 인사 전문

깊이 머리 숙여 감사 인사드립니다.

사랑하고 존경하는 송파구민 여러분, 당원 동지 여러분

서강석 송파구청장입니다.

6·3선거 송파구청장 국민의힘 후보로 저 서강석을 선택하여 주신 것에 무거운 책임감을 느끼며 깊이 머리 숙여 감사를 드립니다.

송파구청장 후보를 민주주의 원칙에 따라 송파의 주권자 구민과 당원이

선택할 수 있도록 하여준 중앙당에도 감사드립니다.

경선 기간 서로 격려하며 작은 잡음도 없이 경선을 함께 하여주신

안준호 후보, 강감창 후보, 최윤석 후보께도

진심 어린 위로의 말씀과 감사의 인사를 전합니다.

뛰어난 역량과 훌륭한 인품을 가지고 계신 세 분 후보와 함께

멋진 경쟁을 할 수 있어서 제게도 영광이었으며

앞으로 힘을 합하여 6·3선거에서 반드시 송파를 지켜내겠습니다.

6·3선거에서도 주권자 송파구민들의 선택을 받아

더욱 낮은 자세로 송파를 위한 혼신의 노력을 다하겠습니다.

창의와 혁신의 구정을 계속하여

송파를 더욱 살기 좋은 도시로 만들어나가겠습니다.

구민을 주인으로 섬기는 섬김행정을 계속하여

송파를 더욱 자랑스러운 도시로 만들어나가겠습니다.

다시 한번 깊이 머리 숙여

주권자 송파구민 여러분과 당원 동지 여러분께 감사드립니다.

감사합니다.

서강석 송파구청장 국민의힘 당선자 올림