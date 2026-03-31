– 2025년 매출 403억 원·영업이익 40억 원 재무제표 승인

갤럭시아에스엠은 30일 정기 주주총회를 열고 2025년 재무제표 승인과 사외이사 선임 등 주요 안건을 의결했다고 밝혔다.

이날 주주총회에서 승인된 재무제표에 따르면, 갤럭시아에스엠은 전년 대비 24% 이상 성장한 403억 원의 매출을 달성했고, 영업이익(40억 원)과 당기순이익(37억 원) 역시 전년보다 각각 23.6%, 28.4%씩 증가했다.

또한 이날 주주총회에서는 서울대학교병원 정형외과의 이동연 교수를 사외이사로 신규 선임했다. 이동연 교수는 서울대학교병원 국제사업본부장 및 대한족부족관절학회 감사 등을 맡고 있는 의료·헬스케어 분야 전문가로, 갤럭시아에스엠의 헬스케어 사업에 전문성을 더할 것으로 기대된다.

테크노짐 한국 총판인 갤럭시아에스엠은 피트니스 기구 업체로는 이례적으로 2026년 KIMES (국제 의료기기 및 병원설비 전시회) 에 참가하여 AI 기반 헬스케어 솔루션과 의료 및 시니어 대상의 재활 및 운동 솔루션을 선보였다. 병원, 재활센터, 공공 보건시설 등 다양한 고객을 대상으로 한 맞춤형 솔루션 제안에 나서며 의료·헬스케어 시장 진출을 본격화하고 있다.

갤럭시아에스엠 이반석 대표는 “기존 테크노짐 사업을 기반으로 의료·재활 시장에서 새로운 성장의 기회를 만들어가겠다”고 말했다.

한편 이탈리아 프리미엄 피트니스 브랜드 테크노짐의 공식 총판인 갤럭시아에스엠은 호텔, 재건축 아파트, 기업 등 전통적인 피트니스 시장은 물론 의료·재활 분야까지 시장을 확대해 나가고 있다.