-송정 일대 약 6천여세대 1군 브랜드타운 형성… 신주거벨트 중심 공급 상징성 부각

-유천지구 성공 잇는 후속 단지 출격… 강릉 내 브랜드 집적 효과 기대감 확산

최근 강릉 송정권역 일대에 1군 건설사 브랜드단지 공급이 이어지며 브랜드타운 형성이 본격화되고 있다.

기존 ‘강릉 아이파크’와 ‘강릉 자이르네 디오션’, ‘강릉 오션시티 아이파크’ 등 선호도 높은 1군 브랜드 아파트들이 형성된 가운데, 신규공급이 예정된 ‘강릉 우미 린 더 프리미어’가 송정 신주거벨트의 가치를 대폭 업그레이드시킬 전망이다.

일반적으로 선호도가 높은 브랜드 아파트가 조성되면 강력한 시세상승 효과와 함께 불확실성이 큰 시기에도 하방경직성이 강화되는 등 지역 랜드마크 효과가 톡톡히 나타난다. 또 인구밀집도가 커지면서 주변 도로정비와 공원조성, 대중교통 노선확충 등 풍부한 생활인프라와 상권발전이 동시에 진행될 가능성이 높다.

업계 전문가는 “고급 브랜드 아파트는 여러 단지가 뭉칠수록 시너지가 확대된다”며 “지속적으로 전월세와 매매수요가 집중되고 가격흐름도 우상향 곡선이 나타날 것”이라고 밝혔다.

오는 4월에는 강원특별자치도 강릉시 송정동 일원에서 한국토지신탁이 시행하고 우미건설이 시공하는 ‘강릉 우미 린 더 프리미어’가 분양한다. 지하 2층~지상 21층, 10개 동, 전용면적 84~125㎡ 총 772가구 규모로 조성된다.

사업지가 위치한 송정동 일대는 최근 약 6천여세대 규모의 브랜드 아파트 공급이 이어지면서 유천 및 교동택지, 교동권역과 함께 강릉을 대표하는 주거벨트로 떠오르고 있다.

단지는 바로 앞 동명초등학교를 도보로 통학할 수 있고, 반경 약 1.3km 내에 한솔초, 동명중, 경포고, 강릉시립도서관 등 교육인프라가 조성됐다. 남대천이 도보권에 있고 송정해수욕장도 가까워 주거 쾌적성도 뛰어나다. 여기에 도보 거리의 이마트 강릉점, 롯데하이마트 송정점 등을 필두로, 강릉아산병원, 강릉동인병원, 강릉카페거리 등 생활 인프라도 우수하다.

‘강릉 우미 린 더 프리미어’는 특화평면 설계로 기존 아파트와 차별화된 주거 상품성을 갖췄다. (일부타입) 확장형 주방 설계로 공간 활용도를 높였으며, 2면 개방형 거실과 1+1 드레스룸 등을 선보일 계획이다.

다채로운 커뮤니티는 강릉 전경을 한눈에 담을 수 있는 스카이라운지를 비롯해 주민카페, 피트니스 클럽, 골프연습장, 탁구장, GX룸, 남녀구분 독서실, 작은도서관, 어린이집과 다함께 돌봄센터 등이 있고, 가구당 1.6대의 넉넉한 주차공간을 확보했다.

입주민들은 단지 내 도서관과 북카페에서 ‘교보문고’의 도서 큐레이션 서비스를 이용할 수 있고, 디지털 헬스케어 솔루션 기업 ‘솔닥’과 연계된 건강관리 서비스 도입이 예정되어 있다.

분양 관계자는 “우수한 입지와 상품성으로 송정권역 랜드마크 아파트가 될 것으로 기대된다”며 “3년 연속 아파트 브랜드 순위 Top10 (부동산 R114 조사, 2025년 기준)을 기록한 가치를 증명할 것”이라고 말했다.

한편, ‘강릉 우미 린 더 프리미어’의 견본주택은 강원특별자치도 강릉시 교동 일원에 마련될 예정이다.