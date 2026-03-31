아동가족 사회복지 전문기관 홀트아동복지회(회장 신미숙)는 지난 3월 24일(화), 아웃백 스테이크하우스(이하 아웃백) 합정점과 한부모가족 외식지원사업을 위한 전달식을 진행했다고 밝혔다.

이번 외식지원사업은 아웃백의 사회공헌 활동 ‘러브백(LOVEBACK) 캠페인’의 일환으로 마련됐으며, 가족이 함께하는 따뜻한 식사 시간을 통해 정서적 안정을 돕고자 추진되었다.

‘러브백 캠페인’은 “나보다 우리”라는 가치를 실천하기 위해 아웃백이 2013년부터 이어온 대표 나눔 활동으로, 매장에서 직접 식사를 제공하는 외식 브랜드의 특성을 살려 복지 사각지대 해소와 ESG 경영 실천에 기여해 오고 있다.

올해 외식지원사업은 연간 12가정을 초청해 식사를 제공하는 방식으로 운영되며, 이를 통해 한부모가족이 함께 여유로운 외식 시간을 누리고 가족 간 관계 증진과 유대감을 회복할 수 있도록 돕는 데 목적이 있다.

아웃백 합정점 관계자는 “가족이 함께하는 식사 기회를 통해 마음을 나누는 소중한 추억이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께할 수 있는 의미 있는 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.

손윤실 홀트아동복지회 나눔사업본부장은 “이번 외식지원사업이 힘겨운 하루하루를 버텨내는 한부모와 그 자녀들에게 잠시나마 일상의 즐거움과 누리는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 홀로 아동을 양육하는 한부모가족에게 실질적 도움이 될 수 있도록 세심한 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 홀트아동복지회는 오랜 경험과 신뢰를 바탕으로 위기가정아동, 자립준비청년, 한부모가족, 장애인과 지역주민, 해외 취약아동을 지원하는 아동·가족 사회복지 전문기관이다. 1955년 설립 이후 나눔과 돌봄을 실천하며 다양한 복지사업을 수행하고 있다.