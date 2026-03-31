[헤럴드경제=박종일 선임기자]김현기 서울시의회 4선 의원(전반기 의장)이 6.3지방선거 국민의힘 강남구청장 후보로 확정됐다.

김 전 의장은 30일 당원과 구민들을 대상으로 한 중앙당의 후보 선정을 위한 여론조사 결과 1위 후보로 확정됐다.

김 후보는 강남구에서 정치를 오래한 지역 정치인으로 4선 시의원을 거치며 현 9대 서울시의회 전반기 의장을 맡아왔다.