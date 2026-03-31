울산 동구 중·고생 60명에 장학금 전달 2001년부터 1080명에 5억9천만원 후원

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대의 사외 협력회사 모임인 ‘HD현대 통합협의회’가 최근 울산시 동구 현대고등학교에서 장학금 3000만원을 전달하는 등 26년째 울산 동구 지역 청소년들의 꿈과 희망을 응원하고 있다.

이번 장학금은 경제적으로 어려운 환경 속에서도 우수한 학업성적으로 타의 모범이 되는 울산 동구의 현대중학교, 현대고등학교, 현대청운중학교, 현대청운고등학교, 현대공업고등학교 등 5개 중·고교 학생 60명에게 전달된다.

HD현대 통합협의회는 HD현대중공업과 HD현대일렉트릭, HD건설기계 협력회사들로 구성됐다.

이들 협력사들은 HD현대에 선박 기자재 및 부품 등을 공급하면서 지난 2001년부터 올해까지 26년 동안 지역 학생 1080명에게 총 5억9000만원의 장학금을 지원했으며, 1991년부터 장애인과 독거노인 등 도움이 필요한 이웃들에게도 성금을 전달하며 이웃나눔을 실천하고 있다.