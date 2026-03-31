[헤럴드경제=박종일 선임기자]서강석 송파구청장이 6.3지방선거 국민의힘 송파구청장 후보로 31일 확정됐다.

국민의힘 중앙선관위는 전날 당원 및 구민 대상 여론조사 방식 경선을 해 서 구청장이 1위로 후보로 당선됐다고 밝혔다.

이런 사실을 서강석 구청장도 통보받았다.

서 구청장은 지난 25일 민선 9기 송파구청장 선거 출마를 위해 송파구선거관리위원회에 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거운동에 돌입했다.

서 구청장은 예비후보 등록 직후 출마선언문을 통해 “지난 4년 창의와 혁신의 구정, 구민을 주인으로 섬기는 섬김행정으로 주거 명품도시 송파, 문화예술의 도시 송파, 정원 속의 도시 송파를 구민 여러분과 함께 만들어왔다”며 “민선 9기에서도 창의와 혁신의 구정, 다시 뛰는 송파의 섬김행정을 계속하며 구민과 함께 명품도시 송파를 만들어가겠다”고 재선 의지를 다졌다.

서 구청장은 “더욱 낮은 자세로 혼신의 노력을 다하여 주권자 송파구민들의 선택을 받고자 한다”며 “6·3송파구청장선거에서 주권자 구민의 선택을 받아 다시 뛰는 송파의 여정을 완수하겠다”고 밝혔다.