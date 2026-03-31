[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국수력원자력(주) 월성원자력본부는 지난 30일 경주 양남중학교 학생들을 대상으로 동경주 미래세대 방사선탐구 과학교실을 개최했다.

방사선탐구 과학교실은 동경주 미래세대 학생들이 원자력발전 원리, 월성 2·3·4호기 계속운전, 방사선 기초지식을 학습하고 평상시 생활하고 있는 학교의 교실·운동장·복도·체육관 등의 자연방사선 수치가 얼마나 되는지 직접 방사선 계측장비로 측정해보는 체험 프로그램이다.

월성본부는 매년 동경주 지역 학교를 대상으로 방사선에 대한 이해도를 높이고 원자력·방사선 분야의 진로 탐색의 기회를 제공하기 위해 ‘방사선탐구 과학교실’을 시행하고 있다.

양남중학교 학생들은 원자력발전소와 방사선에 대한 기초 지식을 학습한 뒤 11개 그룹을 구성해 학교를 돌아다니며 오감으로 느낄 수 없는 생활 속의 방사선을 직접 측정했다.

방사선 측장장비를 이용해 우리학교 방사선 지도를 그려보는 것이 주된 내용이지만 방사선을 활용한 산업들에 대해 생각해보고 이를 발표해보는 시간을 통해 진로탐구와 연계될 수 있도록 진행됐다.

월성원자력본부 관계자는 “월성본부는 미래세대 학생들이 방사선에 대한 올바른 이해와 원자력·방사선 분야의 진로 탐색을 통해 미래의 주역으로 성장하도록 다양한 교육 기회를 제공할 예정”이라고 말했다.