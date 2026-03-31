4월 11일부터 실무 중심교육, 최우수 교육생 3개월 간 인턴 기회도…3월 30일부터 교육생 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 최신 경향에 맞춰 실무 중심의 e스포츠산업 교육을 통해 지역 청년의 취업 역량을 강화하기 위해 젠지이스포츠글로벌아카데미와 함께 ‘e스포츠산업 인재 양성 교육 프로그램’을 운영한다.

교육 내용은 e스포츠 산업 생태계 및 마케팅, e스포츠 실무 프로젝트 등과 관련하여 △기초 이론 △실습 교육 △현장 체험 등으로 구성되며 청년 누구나 쉽게 참여할 수 있는 실용 중심의 프로그램으로 운영된다.

특히 현장 경험이 풍부한 강사진이 참여해 교육의 전문성을 높일 계획이다. 또 최우수 교육생을 선정해 3개월간 젠지이스포츠글로벌아카데미에서 실무를 체험할 수 있는 인턴의 기회를 제공한다.

교육은 4월 11일부터 6월 27일까지 12주에 걸쳐 진행되며, 온라인 및 오프라인(동대문구청 사내아카데미 교육장)에서 운영된다.

구는 본격적인 프로그램 운영에 앞서 3월 30일부터 4월 17일까지 교육생을 모집한다. 모집 대상은 동대문구에 거주하거나 생활권을 둔 주민이며, 선착순으로 총 30명을 선발할 예정이다.

이필형 동대문구청장은 “이번 교육 프로그램이 청년들이 e스포츠 산업 분야에 대해 기초부터 실습까지 체계적으로 배울 수 있고, 취업 역량 강화에도 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.