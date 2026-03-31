[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구도시개발공사는 지난 30일 본사 재난안전상황실에서 정명섭 사장 주재로 청렴정책위원회를 개최했다.

청렴정책위원회는 사장과 전무이사, 각 부서장이 참석하는 공사의 최고 청렴정책 결정기구다.

이번 회의는 올해 반부패·청렴정책 추진계획을 공유하고 점검하기 위해 마련됐다.

공사는 ‘투명한 윤리경영으로 시민에게 신뢰받는 청렴 공기업 DUDC’를 청렴비전으로 설정했다.

소통·참여·책임·신뢰·공정·투명의 핵심가치를 바탕으로 3개 추진전략, 6개 전략과제, 23개 실행과제를 체계적으로 추진한다.

특히 올해는 종합청렴도 평가 1등급 달성을 최우선 목표로 삼았다.

이를 토대로 공사는 청렴 문화 정착과 반부패 역량 강화를 위한 다양한 시책을 이행해 나간다는 방침이다.

공정하고 투명한 업무 환경 조성을 위한 제도적 기반을 강화하는 한편 임직원 모두가 일상 속에서 청렴 가치를 실천할 수 있는 조직문화 형성에도 적극 나선다.

또 전문가 및 이해관계자의 의견을 폭넓게 수렴해 실효성 있는 청렴시책을 마련하고 일회성 행사에 그치지 않고 지속 가능한 제도로 정착될 수 있도록 추진해 나갈 예정이다.

정명섭 공사 사장은 이 날 회의에서 “형식적인 제도를 넘어 공사의 체질을 바꾸는 실효적 청렴 정책을 추진함으로써 시민이 가장 먼저 신뢰하고 기대하는 공공기관의 새로운 표준을 제시하겠다”고 밝혔다.