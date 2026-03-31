[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 조직 경쟁력 강화와 미래 성장동력 확보를 위해 2026년 상반기 정규직 16명을 공개 채용한다고 31일 밝혔다.

이번 채용에서는 경력직 4명과 신입사원 12명을 선발할 예정이다. 경력직 모집 분야는 ▷기술직(4급) 안전 1명, 도시계획 1명 ▷사무직(5급) 전산 1명, 연구 1명으로 입사지원서는 4월 3일부터 4월 14일까지 접수한다.

신입사원 모집 분야는 ▷사무직 일반 4명, 고졸 1명, 취업지원(보훈) 1명, 안전 1명, 전산 1명 ▷기술직 안전(토목) 2명, 환경 1명 ▷기능직 항해 1명이다. 입사지원서 접수는 4월 3일부터 4월 14일까지로 경력직 채용과 동일하다.

지원자격, 전형절차 등 세부내용은 부산항만공사 누리집(www.busanpa.com) 및 채용 누리집(busanpa.incruit.com)에서 확인할 수 있으며, 기타 궁금한 사항은 부산항만공사 경영지원실(051-999-3024, 3061)로 문의하면 된다.