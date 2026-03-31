[헤럴드경제=이원율 기자]국내 한 금융기관이 고객에게 제공한 달력에 삼일절 날짜 바로 위 일본의 상징 디자인이 담겨있어 지적을 받은 것으로 알려졌다.

서경덕 성신여대 교수는 31일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “최근 몇몇 시민들이 제보를 해주셨다”며 특정 금융기관을 언급, “고객들을 대상으로 제공한 올해의 달력에 3월 디자인을 문제로 삼았다”고 했다.

서 교수가 달력 사진을 첨부한 후 “사진에서 보듯 삼일절 바로 위 일본의 후지산, 오사카성, 벚꽃 등을 버젓이 그려놨다”며 “삼일절은 독립정신을 계승하고 발전시켜 민족 단결과 애국심을 고취하기 위해 제정한 국경일이다. 굳이 삼일절이 있는 3월 달력에 이러한 디자인을 넣는 건 금융기관 고객을 무시하는 행위라고 볼 수 있다”고 주장했다.

서 교수는 “특히 3월에는 삼일절 뿐 아니라 안중근, 안창호, 이동녕 등 독립운동가 순국일이 많은 달”이라고 덧붙였다.

서 교수는 “지난해 광복절에는 한 정부기관이 제작한 영상에 일본 도쿄역 신칸센 선로가 담겨 큰 논란이 된 바 있다”며 “이처럼 삼일절, 광복절 등 국경일에는 국민의 기본적 정서에 맞는 제작물이 나와야 한다고 생각한다”고 했다.

또 “우리 스스로가 올바른 역사 의식을 갖추기 위해 더 노력해야 할 것”이라고 했다.