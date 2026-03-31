4월 3~12일 성북천 수변활력거점…야외도서관·거리공연 연계 운영 책과 음악이 함께하는 일상형 문화공간 약 500권 야외도서관 조성 대학·청년 예술인 참여, 클래식·마술·버스킹 등 공연 프로그램 마련 돈암성당 미디어 파사드까지…야간 문화 콘텐츠 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 주민참여형 복합문화행사인 문화가 흐르는 성북천 ‘다시, 봄’과 팝업 야외도서관 ‘책읽는 성북천’을 오는 4월 3일부터 12일까지 10일간 성북구청 앞 성북천 수변활력거점 일대에서 운영한다.

행사 기간 동안 오후 3시부터 8시까지는 야외도서관 ‘책읽는 성북천’을, 매일 오후 7시부터 8시까지는 거리공연 ‘다시, 봄’을 연계 운영하며 누구나 무료로 자유롭게 참여할 수 있다.

‘책읽는 성북천’은 성북천 수변공간을 활용해 일상 속 야외 독서 거점을 조성한 프로그램으로 약 500권의 도서를 비치해 방문객들이 물소리를 들으며 편안하게 독서를 즐길 수 있도록 마련됐다. 낮에는 책과 함께 머무는 휴식 공간으로, 저녁에는 공연과 어우러진 감성 문화공간으로 운영된다.

올해 처음 선보이는 ‘다시, 봄’ 거리공연은 다양한 예술가의 활동 기회를 확대하고 시민들의 문화 향유 기회를 넓히기 위해 기획됐다. 특히 국민대, 고려대 등 지역 내 대학과 연계해 청년 예술인의 참여를 확대했다는 점이 특징이다.

공연 프로그램은 ▲댄스공연(4월 3일) ▲마술공연(4일, 9일) ▲지역 내 대학과 연계한 클래식 공연(5일, 6일) ▲가수 전건호 보컬무대(11일) 등으로 구성되며 국악, 팝페라, 버스킹 등 다양한 장르의 공연이 이어질 예정이다.

또 오후 8시부터는 성북별빛마당에서 미디어파사드를 통해 야간경관 콘텐츠를 선보인다. 돈암성당 외벽을 활용한 미디어아트는 성북구의 역사·문화 자원과 스테인드글라스 이미지를 시각적으로 재해석한 콘텐츠로 구성된다.

성북구는 독서와 공연, 미디어아트가 결합된 이번 프로그램을 통해 성북천을 일상 속 문화공간이자 지역 명소로 조성해 나갈 계획이다.

이승로 성북구청장은 “성북천 수변활력거점이 지역 예술인과 시민이 함께하는 소통과 화합의 장이 되길 기대한다”며 “앞으로도 일상 속에서 문화예술을 쉽게 접할 수 있는 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.