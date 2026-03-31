[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 지난 28일 망우역사문화공원 내 중랑망우공간에서 ‘영원한 기억봉사단’ 발대식을 열고 본격적인 활동을 시작했다.

‘영원한 기억봉사단’은 망우역사문화공원에 영면한 유관순, 방정환, 한용운 등 근현대사 인물의 삶과 정신을 기리고 공원의 역사적 가치를 알리기 위해 구성된 자원봉사단이다. 봉사단은 묘역 환경 정비와 공원 경관 관리 활동을 비롯해 역사 홍보 활동에도 참여할 계획이다.

이날 발대식에는 봉사단원 100여 명이 참석했으며, 봉사단원으로 함께하고 있는 어린이 공연단 ‘대한아이’가 축하공연을 선보였다. 발대식 이후에는 묘역 환경정화 활동이 진행됐으며, 앞으로 수국 가꾸기 등 공원 경관을 가꾸는 활동도 이어질 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “영원한 기억봉사단의 활동이 망우역사문화공원의 역사적 가치를 널리 알리는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 공원이 많은 시민이 찾는 역사문화 공간으로 자리 잡을 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.